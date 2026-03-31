Фудбалери БиХ против Италије за пласман на Мундијал

Аутор:

АТВ
31.03.2026 15:10

Коментари:

0
Фудбалери БиХ против Италије за пласман на Мундијал
Фото: Tanjug/AP/Noah K. Murray

Фудбалска репрезентација БиХ вечерас у Зеници, игра против Италије једну од најважнијих утакмица у новијој историји, финале баража за пласман на Свјетско првенство, друго након Бразила 2014. године.

Утакмица у Зеници почиње у 20.45 минута, а долазак на "Билино поље" најавила су бројна позната имена, међу којима и најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић.

