Драма на тренингу: Легендарни тренер хитно пребачен у болницу

Аутор:АТВ
29.03.2026
12:01
Селектор фудбалера Румуније Мирчеа Луческу хитно је данас пребачен у болницу пошто му је позлило током тренинга, саопштио је Фудбалски савез Румуније (ФСР).
"Румунски фудбалски савез жели да обавијести јавност и представнике медија о медицинском инциденту који се данас догодио на тренинг кампу румунске репрезентације. Током техничког састанка који је претходио посљедњем тренингу прије одласка у Словачку, селектор Луческу се осјећао лоше", стоји у саопштењу ФСР.
Истиче се да су чланови медицинског особља репрезентације одмах предузели хитне мјере, пружајући му прву помоћ на лицу мјеста.
"Послије позива служби хитне помоћи, двије екипе су хитно отишле у тренинг базу. Брза интервенција медицинског особља омогућила је брзу стабилизацију селектора. Тренутно је стање тренера стабилно. Међутим, према важећим медицинским протоколима и како би се елиминисао сваки ризик, Луческу је превезен у болницу ради темељних истрага и специјализованог праћења. Вратићемо се са додатним детаљима кад се појаве нове информације", закључују из ФСР.
Луческу (80) се 2024. године вратио на мјесто селектора Румуније. Државни тим је већ водио од 191. до 1986. У пребогатој тренерској каријери је између осталих клубова водио и Интер, Динамо Кијев, Галатасарај, Бешикташ, Зенит и Шахтјор из Доњецка, преноси танјуг.
