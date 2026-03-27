Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

Аутор:

АТВ

27.03.2026

23:02

Кореографија Делија на утакмици Звезда - Лил
Фото: Screenshot / YouTube

ФК Црвена звезда није кажњен због кореографије Светог Симеона на сјеверној трибини "Маракане" пред меч против Лила, већ због пиротехнике и скандирања.

Иако су првобитне информације из Шпаније, тамошњег “Мундо Депортива”, указивале на то да би кореографија могла да буде разлог санкције, у току вечери је стигло објашњење црвено-бијелих.

УЕФА је казнила Звезду износом од 95.500 евра, а међу разлозима за санкцију је и убацивање предмета у терен.

Осим 40.000 евра због поменуте кореографије и натписа “Нека вас вјера води до побједе”, мораће Црвена звезда да плати и 17.0000 евра због паљења бакљи, 10.500 евра због убацивања објеката у терен. Уз то, сада већ редовно, Црвена звезда је кажњена са 28.000 евра због блокирања прилаза, преноси Мондо.

Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

