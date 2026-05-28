Logo
Large banner

Дизен: Америчка политика деведесетих је била погрешна

Аутор:

АТВ
28.05.2026 12:47

Коментари:

0
Професор Глен Дизен се обраћа на Европском самиту о економији и безбједности у Бањалуци, 28.05.2026.
Фото: АТВ

Либерална хегемонија САД деведесетих година прошлог вијека имала је бенигне намјере, у ери релативне стабилности и мира у свијету, јер се сматрало да уколико постоји једна велесила у свијету, да то значи да нема ривалитета, нестабилности ни тензија, изјавио је професор Глен Дизен.

"Крајем двадесетог вијека, људи су почели да увиђају да је то само привремени поредак. Одржавањем глобалне доминације, тадашње САД су исцрпиле ресурсе, изгубиле контролу над свим регионима и добиле лошу репутацију како код ривала, тако и код савезника. То је проузроковало да нове силе ступе на глобалну сцену", навео је Дизен у обраћању на Европском самиту о економији и безбједности у Бањалуци, на коме је више од 100 учесника из преко 20 земаља.

Он је рекао да је у току поновно буђење руско-кинеског партнерства, формирање БРИКС-а и осталих економских савеза који су проистекли као одговор на хегемонију тадашњих САД током деведесетих.

"Дошло је и до под‌јеле и ривалства и међу западним силама, чак и некадашњим највећим савезницама. То је био доказ да је та глобална хегемонија била кратког даха", нагласио је Дизен, преноси СРНА.

Немања Старовић

Република Српска

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

Према његовим ријечима, највећа грешка тог периода је што је Запад кренуо путем непријатељства према Русији.

"Упркос упозорењима многих америчких војних званичника и стратега да је успостављање НАТО хегемоније и демонизовање Русије био изразито лош потез, то се у Европи догодило Уговором о колективној и нед‌јељивој безбједности, постављајући темеље за садашње стање", подсјетио је Дизен.

Он је напоменуо да су тадашњи европски званичници потцијенили Русију као ослабљену земљу и небитног играча на свјетској сцени, али нису могли да узму у обзир брз опоравак руске економије и војне моћи.

Дизен је навео да је нед‌јељива безбједност управо та која је, гурајући границе Алијансе према Русији, створила под‌јеле и у новим државама бившег Совјетског Савеза и ставила их у незавидну ситуацију да балансирају између двије супротстављене стране на својим границама.

Европски самит о економији и безбједности, Бањалука

Он је подсјетио да су одређени НАТО званичници упозоравали још почетком вијека да би сваки покушај пријема Украјине у Алијансу изазвао одговор са руске стране, као и огромне под‌јеле међу украјинским становништвом.

"Сада, када се доба једностране хегемоније завршило, партнерство Москве и Пекинга је јаче него икада и удруженим радним снагама, ресурсима и иновативношћу предводе другу страну четврте индустријске револуције", рекао је Дизен, набрајајући кинеске и руске фирме и субјекте који су озбиљни конкуренти у областима са традиционално западњачком доминацијом.

Према његовим ријечима, када је Запад одлучио да "од Украјине направи бојно поље а не мост према Русији, Руси су одлучили да ће се сан о `заједничком европском дому` напрасно завршити".

"Први пут у посљедњих 300 година, Русија се за модернизацију не окреће ка западу умјесто ка истоку. Ово би било савршено вријеме да имамо Русију на нашој страни или барем као неутралог сарадника који се нагиње више према САД и Европи", нагласио је Дизен.

Он је додао да велико евроазијско партнерство, које предводе Русија и Кина, привлачи велики број мањих или слабије развијених држава које виде своју прилику у мултиполарном свјетском поретку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Европски самит Голд института

Голд институт

Бањалука

Глен Дизен

Политика

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Немања Старовић, министар за европске интеграције Србије

Република Српска

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

3 ч

0
Милорад Којић

Република Српска

Којић: Ослобађање Дураковића ван домена права, затвара се могућност за поновно процесуирање

3 ч

0
Министар финансија Републике Српске

Република Српска

Видовић: Финансијско тржиште - покретач економије, наставити квалитетан рад

4 ч

0
Ели Голд

Република Српска

Ели Голд: Самит у Бањалуци важна прилика за изградњу односа Српске и САД

4 ч

0

  • Најновије

15

47

Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

15

46

Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

15

38

"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

15

34

Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

15

30

Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner