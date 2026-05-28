Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

Министар за европске интеграције Србије Немања Старовић,рекао је да Европски самит о економији и безбједности, организован под покровитељством Голд института за међународну сарадњу на прави начин позиционира Бањалуку као један од најважнијих центара дијалога дипломатске интелектуалне размјене у региону Западног Балкана.
"Ово је добра прилика за размјену политичких, економских и безбједносних ставова са важним саговорницима у свијету", рекао је Старовић.
Истакао је да је логично размишљање да Србија уђе у ЕУ.
"Више од 100 је процесних корака, на том путу. Све што је постигла Србија у посљедњих десет година на економском плану, не би била могућа да не пројектује стабилност, да није створено такво привредно окружење, али и да нисмо на европском путу. Двоструки аршини постоје, неким земљама кандидатима су врата отворена. Ми морамо да водимо рачуна о нашој судбини", рекао је Старовић.
Каже да би требао поменути два основна начела српске спољне политике.
"То је војна неутралност, не желимо да уђемо ни у један војни савез или блок. И друго, то је политичка независност", каже Старовић у обраћању.
