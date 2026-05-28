Додик у Москви: Српском народу битно која сила води досљедну и праведну политику

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је, у обраћању на пленарној сједници Међународног форума о безбједности у Москви, да је српском народу битно која сила води досљедну и праведну политику и оставља простор за слободну егзистенцију малих држава.
Додик се с почетка излагања осврнуо на борбу српског народа у Другом свјетском рату.
Додик је истакао да српски народ има истанчан осјећај за право и неправо, за морално и неморално и у складу с тим је знао да се понаша у прошлости и изабере страну у Другом свјетском рату.
Он је рекао да се у сукобљавању великих сила сврставање малих земаља зависи од перцепције њихових лидера и јавног мњења.
Република Српска
Тришић Бабић: Српска више није посматрач, већ мјесто гдје се разговара о будућности
Додик је рекао да српска политика пролази кроз тешке тренутке али се оријентише наспрам једне осовине, гледа шта чини руски братски народ.
Додик је истакао да српски народ зна да ће се уз руску снагу и одлучност изборити побједа добра над злом и да ће свјетски поредак бити утемељене на стабилним основама мултиполарности чија је централна осовина Руска Федерација.
"Потпуно дијелимо виђење о милитаризацији Њемачке и подмуклој улози Велике Британије. Оне морају да се зауставе", истакао је Додик у обраћању.
Додик је рекао да ЕУ из политичког постаје војни савез, што је веома опасно за српски народ и Српску, а да у Руској Федерацији види геополитичку противницу.
"Подржавамо напоре за смиривање ситуације у свијету и механизме међународне комуникације и координације", нагласио је Додик током обраћања.
Додик је навео да данашња Европа, коју представља ЕУ, покушава да унутра колективног Запада развија као аутономан пол моћи, мање зависан од Америке и трансатлантског концепта безбједности.
Он је истакао да таква ЕУ, предвођена Њемачком, улази у фазу велике ремилитаризације и политичке трансформације из које на простору Евроазије настаје глобална нестабилност.
Република Српска
Ели Голд: Самит у Бањалуци важна прилика за изградњу односа Српске и САД
Како званични Берлин простор Балкана види као своју традиционалну интересну сферу, Додик је навео да ће у вријеме које долази посебно тешко бити српским земљама, Републици Српској и Србији.
Указао је да нова Европа која се показује, огромну геополитичку противницу види у Руској Федерацији.
"Све ове радикалне промјене генеришу дугорочна понашања међу мноштвом мањих држава и сила које се непрестано представљају, престројавају, удаљавају или приближавају неким центрима моћи, што додатно доводи до непрекидних трвења и сукобљавања у свјетској политици", нагласио је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
12
42
12
39
12
37
12
35
12
34
Тренутно на програму