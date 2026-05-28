Невесиње: Осумњичени за тровање двије краве предат Тужилаштву

Бојан Носовић
28.05.2026 11:47

Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске станице Невесиње предали су јуче лице иницијала Р.И. у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Требињу због сумње да је починило кривична дјела изазивање опште опасности и загађивање хране и воде за исхрану и напајање животиња.

Подсјећамо, Полицијској станици Невесиње је 15. децембра 2025. године пријављено да су отроване двије краве на подручју ове општине.

Истрага је спроведена под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу, а на основу прикупљених доказа полиција је стекла основ сумње да је извршилац наведених кривичних дјела лице Р.И.

Према незваничним информацијама, осумњичени је у родбинским односима са власником стоке, односно ријеч је о његовом првом рођаку. Мотив овог догађаја за сада није познат, а више детаља очекује се након даљих активности Тужилаштва.

