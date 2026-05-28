Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

Аутор:АТВ
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров, коментаришући изјаву дипломате Европске уније Каје Калас о захтјевима за ограничавање руских Оружаних снага ако почну преговори о Украјини, изјавио је да не коментарише „идиотске изјаве“.
Калас је раније данас саопштила да ЕУ намерава да захтјева војна ограничења од Русије ако почну преговори о Украјини.
„Не коментаришем идиотске изјаве“, рекао је Лавров руским медијима када је замољен да прокоментарише изјаву шефа дипломатије ЕУ.
Калас гура свијет ка трећем свјетском рату
Истовремено, Кирил Дмитријев, специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и шеф Руског фонда за директна улагања оцијенио је да Калас, гура свијет ка трећем свјетском рату и представља највећу опасност за западну цивилизацију.
„Неодговорна, ратна хушкачица Каја Калас, ниског коефицијента интелигенције, гура свијет ка Трећем светском рату. Бирократски ратни хушкачи у ЕУ које је именовао бивши предсједник САД Џо Бајден представљају највећу опасност за мир и западну цивилизацију“, написао је на друштвеној мрежи Икс.
Дмитријев је коментарисао противљење шефа дипломатске службе ЕУ дискусијама међу земљама ЕУ о избору представника ЕУ за преговоре са Русијом о рјешавању украјинског сукоба, преноси Спутњик.
