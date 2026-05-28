Песков: Упозорења Москве не схватају сви озбиљно

АТВ
28.05.2026 12:10

Фото: Танјуг/АП

Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас да Русија даје предност мирном рјешавању сукоба у Украјини, додајући да "не схватају сви озбиљно" упозорења Москве о могућим ударима на центре одлучивања у Кијеву, док је истовремено оцијенио да Европска унија нема иницијативу за преговоре са Русијом.

Говорећи о могућности рјешавања сукоба, Песков је нагласио да Русија преферира политичко и дипломатско рјешење, наводи РИА Новости.

"За нас је приоритетан мировни процес и мирна средства за остваривање наших циљева", рекао је портпарол Кремља.

Песков је изјавио и да Кремљ очекује долазак специјалних изасланика предсједника Сједињених Америчких Држава Стива Виткофа и Џареда Кушнера чим буду спремни за посету Москви.

"Чим буду спремни, биће нам драго да их видимо. Радујемо се њиховом доласку", рекао је Песков.

Коментаришући односе са Европском унијом, портпарол Кремља рекао је да се земље ЕУ нису обраћале Русији са конкретним предлогом за преговоре.

Он је додао да Европска унија, иако тражи могуће посреднике и преговараче, за сада нема конкретну преговарачку иницијативу према Русији.

"Они немају иницијативу за преговоре", рекао је Песков.

(ТАНЈУГ)

