Трамп поново тужио ''Волстрит журнал''

28.05.2026 10:14

Предсједник САД-а Доналд Трамп присуствује састанку кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Амерички предсједник Доналд Трамп поново је поднио тужбу за клевету против издавача листа "Волстрит журнал", након што је савезни судија одбацио његову ранију тужбу од 10 милијарди долара везану за извјештавање о покојном сексуалном преступнику Џефрију Епстину.

У ревидираном поднеску, Трамп поново тражи милијарде долара одштете од компаније "Доу Џоунс", матичне компаније "Њуз корп", почасног предсједника "Њуз корпа" Руперта Мердока, главног извршног директора Роберта Томсона и двоје новинара.

За разлику од првобитне тужбе, нова тужба покушава да директније утврди "стварно злонамјерно дјело", тврдећи да су тужени наставили са објављивањем упркос Трамповим поновљеним порицањима.

Судија Дарин Гејлс је одбацио првобитну тужбу у априлу ове године, након што је пресудио да Трамп није изнио довољно доказа.

У чланку "Волстрит журнала" наводи се да је рођендански албум припремљен за 50. рођендан Епстина укључивао писмо име Доналда Трампа, заједно са грубим цртежом, за који је Трамп негирао да је он аутор.

(СРНА)

