Арсенал оружја пронађен у Модричи: Полиција претресла кућу и одузела аутоматске пушке

28.05.2026 09:52

Полицијско возило МУП-а Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, поступајући по наредби Основног суда у Модричи, извршили су јуче претрес стамбеног објекта који користи особа иницијала Н.С. са подручја ове општине, приликом чега је пронађена већа количина наоружања.

Током претреса, полиција је пронашла и привремено одузела двије аутоматске пушке, једну полуаутоматску пушку, три припадајућа оквира за аутоматску пушку и четири метка калибра 7,62 мм.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. Тужилац се изјаснио да наведено дјело има обиљежја кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

Након документовања предмета, против особе Н.С. биће предузете законске мјере и радње у складу са тужилачком одлуком.

