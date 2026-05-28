Арсенал оружја пронађен у Модричи: Полиција претресла кућу и одузела аутоматске пушке

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, поступајући по наредби Основног суда у Модричи, извршили су јуче претрес стамбеног објекта који користи особа иницијала Н.С. са подручја ове општине, приликом чега је пронађена већа количина наоружања.
Током претреса, полиција је пронашла и привремено одузела двије аутоматске пушке, једну полуаутоматску пушку, три припадајућа оквира за аутоматску пушку и четири метка калибра 7,62 мм.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. Тужилац се изјаснио да наведено дјело има обиљежја кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Након документовања предмета, против особе Н.С. биће предузете законске мјере и радње у складу са тужилачком одлуком.
