Експлозија у Борчи: Бачена бомба на локал, гелери изрешетали излог и зидове

Према ријечима очевидаца, експлозија је одјекнула око четири сата ујутру и узнемирила станаре околних зграда. На срећу, у тренутку напада није било повријеђених јер локал у то вријеме није радио, али је причињена огромна материјална штета.

Призори уништења

Стакла излога су на појединим мјестима у потпуности смрскана, док су на другим дијеловима разбијена или пуна рупа од гелера који су се разлетјели приликом експлозије. Метални стубови су избушени, а дијелови гелера остали су забодени у зидове и ограду.

Како се може видјети на лицу мјеста, огромни панели стакла потпуно су попуцали и излетјели из лежишта. Метални рамови врата и излога остали су изрешетани, а оштећена је и стаклена надстрешница, чији су дијелови падали по плочнику. Унутар локала расути су комади стакла, оштећен је инвентар, а столови који су се налазили испред објекта такође су избушени гелерима.

Истрага у току

Према првим информацијама, видео-надзор није успио да сними сам тренутак напада. Ипак, камере су забиљежиле сумњиво понашање непознате особе која је више пута бициклом пролазила испред локала. Наводно се пред сам крај снимка види особа која прилази објекту са плаца поред, али због удаљености није могуће јасно видјети лице.

Полиција је одмах по пријави изашла на лице мјеста, обавила увиђај и покренула истрагу. Инспектори тренутно изузимају снимке са видео-надзора околних објеката како би утврдили идентитет нападача и расвијетлили све околности овог инцидента.

Шта је бомба са гелерима?

Ријеч је о експлозивној направи дизајнираној да приликом детонације створи ударни талас и распрши стотине металних фрагмената великом брзином на све стране. За разлику од класичних експлозива, ове направе имају кошуљицу од челика или жице која се приликом пуцања равномерно распада, наносећи велику штету на удаљености од центра експлозије, преноси Телеграф.рс.