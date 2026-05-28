Дневни хороскоп за 28. мај: Финансијска ситуација се поправља за овај знак

28.05.2026 07:40

Фото: pexels/Damir K

Погледајте шта вам звијезде поручују за данас.

Ован

На пословном плану долази до преокрета који вам доноси дуго очекивану повишицу. У љубави, заузети рјешавају несугласице кроз искрен разговор, док слободне очекује занимљив флерт путем друштвених мрежа. Могућа је пролазна главобоља.

Бик

Нови пословни приједлог захтијеваће брзу реакцију, па не оклијевајте да преузмете ризик. Емотивни односи су стабилни, а партнер вам припрема изненађење. Ако сте сами, неко из радног окружења отворено показује интерес. Више шетајте.

Близанци

Успјешно приводите крају важан пројекат и добијате похвале од надређених. Заузети уживају у романтичној вечери у двоје, док слободни привлаче пажњу бивше љубави. Смањите унос слаткиша.

Рак

Финансијска ситуација се значајно поправља захваљујући непланираном добитку. У љубави избјегавајте љубоморне сцене и вјерујте свом партнеру. Слободни ће упознати неког посебног преко заједничких пријатеља. Ојачајте имунитет.

Лав

На послу вас очекује напредовање или прелазак на много бољу позицију. Партнерски односи су пуни страсти и заједничке енергије. Ако сте слободни, особа коју често срећете у комшилуку коначно ће вам прићи. Провјерите крвну слику.

Дјевица

Повољан је период за потписивање нових уговора и ширење пословних контаката. Заузети проналазе мир у породичном окружењу и заједничком одмору. Слободне очекује узбудљиво познанство на путовању. Спавајте више.

Вага

Очекује вас напет дан на послу, али ћете дипломатским ставом успјешно ријешити конфликт. У емотивним односима влада хармонија и обострано разумијевање. Слободни су склони маштању о особи која је заузета. Могући проблеми са варењем.

Шкорпија

Креативне идеје које представите шефовима наићи ће на опште одушевљење. Заузети планирају заједничко путовање, док слободни улазе у динамичну авантуру која брзо може прерасти у везу. Чувајте се ситних повреда.

Стријелац

Фокусирајте се на организацију и не преузимајте на себе туђе пословне обавезе. Партнер вам замјера недостатак пажње, па му посветите слободно вријеме. Слободни ће добити позив за излазак од особе из прошлости. Више се одмарајте.

Јарац

Ваш труд коначно постаје видљив, што ће резултирати значајним бонусом. У љубави, заузети превазилазе кризу кроз отворен разговор о финансијама. Слободнима предстоји судбоносни сусрет на јавном мјесту. Поведите рачуна о зглобовима, пише Глас Српске.

Водолија

Могућа је понуда за прелазак у нову фирму која нуди много боље услове рада. Емотивни односи су на тесту због ваше заузетости, па нађите баланс. Слободни уживају у својој независности и новом хобију. Смањите унос кафе.

Рибе

Успјешно рјешавате компликован правни или административни проблем. Заузети осјећају велику подршку од стране партнера у свим намјерама. Слободни се заљубљују на први поглед у особу спортског духа. Контролишите притисак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

