Љекар открио зашто се будимо уморни: Ово је највећи непријатељ сна

Многи људи имају проблема са спавањем - иако су исцрпљени, сан им не долази чим легну у кревет.
Познат је осјећај када исцрпљеност нестане чим глава дотакне јастук, а мозак почне да врти непријатне мисли и догађаје из прошлости.
Многи тада посежу за различитим методама попут биљних чајева, бијелог шума или додатака исхрани у покушају да лакше заспу.
Међутим, др Чатерџи сматра да је један од највећих проблема управо претјерана изложеност екранима прије спавања, пише Јунилад.
Љекар Ранган Чатерџи подијелио је неколико савјета за бољи сан, а посебно истиче "правило од 90 минута".
Ријеч је о навици која подразумијева избјегавање технологије прије одласка на спавање. Према његовим ријечима, управо би то могло помоћи многима који се боре с несаницом.
На свом Инстаграм профилу љекар је објаснио важност "90 минута без технологије прије спавања". Љекари упозоравају да плава свјетлост паметних телефона, таблета и рачунара може да смањи производњу мелатонина, хормона важног за регулацију сна.
"Тиме се смањује ментална и емоционална стимулација која нас често држи буднима", истакао је др Чатерџи. Додао је и да је управо овај савјет помогао многим његовим пацијентима.
Осим избјегавања екрана, препоручује и држање телефона и других уређаја ван спаваће собе.
Савјетује и излагање јутарњем свјетлу унутар 30 минута након буђења како би се регулисао унутрашњи сат организма.
Такође препоручује избјегавање кофеина послије поднева, као и ранији вечерњи оброк јер истраживања показују да то може побољшати квалитет сна.
Др Чатерџи упозорио је и на оно што назива "епидемијом неиспаваности".
Навео је да научници са Универзитет Оксфорд тврде како данас спавамо један до два сата мање него прије шездесет година.
Недостатак сна повезује се с бројним здравственим проблемима, укључујући гојазност, дијабетес типа 2 и Алцхајмерова болест.
(Б92)
