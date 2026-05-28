Logo
Large banner

Љекар открио зашто се будимо уморни: Ово је највећи непријатељ сна

Аутор:

АТВ
28.05.2026 08:21

Коментари:

0
Nesanica telefon krevet
Фото: cottonbro studio/Pexels

Многи људи имају проблема са спавањем - иако су исцрпљени, сан им не долази чим легну у кревет.

Познат је осјећај када исцрпљеност нестане чим глава дотакне јастук, а мозак почне да врти непријатне мисли и догађаје из прошлости.

Жељезнице, воз

Друштво

Данас и сутра обустава саобраћаја на пружном прелазу Какмуж

Многи тада посежу за различитим методама попут биљних чајева, бијелог шума или додатака исхрани у покушају да лакше заспу.

Међутим, др Чатерџи сматра да је један од највећих проблема управо претјерана изложеност екранима прије спавања, пише Јунилад.

„Правило од 90 минута“: Кључ за бољи сан

Љекар Ранган Чатерџи подијелио је неколико савјета за бољи сан, а посебно истиче "правило од 90 минута".

Ријеч је о навици која подразумијева избјегавање технологије прије одласка на спавање. Према његовим ријечима, управо би то могло помоћи многима који се боре с несаницом.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Не могу да владају собом, а жељели би да владају Српском

На свом Инстаграм профилу љекар је објаснио важност "90 минута без технологије прије спавања". Љекари упозоравају да плава свјетлост паметних телефона, таблета и рачунара може да смањи производњу мелатонина, хормона важног за регулацију сна.

"Тиме се смањује ментална и емоционална стимулација која нас често држи буднима", истакао је др Чатерџи. Додао је и да је управо овај савјет помогао многим његовим пацијентима.

Више од екрана: Комплетан водич за квалитетан сан

Осим избјегавања екрана, препоручује и држање телефона и других уређаја ван спаваће собе.

Бик улетио у фризерски салон

Свијет

Бик улетио у фризерски салон, настао општи хаос: Инцидент у Турској

Савјетује и излагање јутарњем свјетлу унутар 30 минута након буђења како би се регулисао унутрашњи сат организма.

Такође препоручује избјегавање кофеина послије поднева, као и ранији вечерњи оброк јер истраживања показују да то може побољшати квалитет сна.

Посљедице недостатка сна

Др Чатерџи упозорио је и на оно што назива "епидемијом неиспаваности".

илу-беба-04052026

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођене 22 бебе

Навео је да научници са Универзитет Оксфорд тврде како данас спавамо један до два сата мање него прије шездесет година.

Недостатак сна повезује се с бројним здравственим проблемима, укључујући гојазност, дијабетес типа 2 и Алцхајмерова болест.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Спавање

несаница

Мобилни телефон

љекари

кревет

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

киша коловози мокро саобраћај

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује данас

1 ч

0
Глумац Џони Деп

Сцена

Украо картицу Џонија Депа и потрошио 600.000 евра: Глумац није ни примијетио

1 ч

0
Ватрогасци, пожар

Свијет

Најмање 10 студената погинуло у пожару у студенстком центру: Трагедија у Кенији

1 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Експлозија у Борчи: Бачена бомба на локал, гелери изрешетали излог и зидове

1 ч

0

Више из рубрике

Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Здравље

Стручњаци сагласни: Свакодневна шетња је кљчна за здравље

20 ч

0
воће бобице трешње дрво

Здравље

Ево колико трешања смијете појести ако пазите на килажу

1 д

0
бол у глави главобоља

Здравље

Отишла у болницу због губитка слуха а дочекала је шокантна дијагноза: "Мислила сам да ћу умријети"

1 д

0
Главобоља

Здравље

Ово су физички знакови стреса: Не игноришите их

1 д

0

  • Најновије

09

00

Популарни град на Јадрану уводи ограничења због туриста

08

59

Душан открио мрачне тајне затвора: Гурали су му главу у шољу, мокрили по кревету..

08

48

Путин свечано дочекан у Астани: Небо обојено у бојама руске заставе

08

47

Словенију погодило олујно невријеме, температура пала за 15 степени

08

41

Рубио: Куба је у великој невољи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner