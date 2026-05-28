Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођене 22 бебе

28.05.2026 08:01

Фото: pexels/ Mikhail Konetski

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, међу којима седам дјевојчица и 15 дјечака, речено је у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, у Добој пет, Градишци четири, у Источном Сарајеву и Зворнику по двије и у Бијељини једна.

У Бањалуци је рођено шест дјечака и двије дјевојчице, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, Градишци двије дјевојчице и два дјечака, у Зворнику и Источном Сарајеву по два дјечака, а у Бијељини један дјечак.

У породилиштима у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу није било порођаја.

