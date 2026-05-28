Рубио: Куба је у великој невољи

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да је Куба "у великој невољи", али и изразио наду у добар исход преговора Вашингтона и Хаване.
"Разговараћемо са њима, радићемо на томе, јер желимо нешто добро за кубански народ", рекао је Рубио током сједнице кабинета.
Он је нагласио да жели добар исход преговора Вашингтона и Хаване.
Рубио је поновио тврдњу Вашингтона да Хавана у садашњем стању представља пријетњу националној безбједности САД.
(Срна)
