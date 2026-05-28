Американци извели нове нападе око Ормуског мореуза

Аутор:АТВ
Коментари:0
Америчка војска извела је нове ударе у Ирану, циљајући локацију око Ормушког мореуза која је представљала пријетњу америчким снагама и комерцијалном саобраћају, према ријечима америчког званичника.
"САД су такође обориле четири иранска борбена дрона који су представљали пријетњу" рекао је званичник.
Друштво
Данас је Свети Пахомије: Урадите ову ствар прије мрака и успјех вас неће заобићи
Америчке снаге су погодиле иранску контролну станицу у Бандар Абасу која је требало да лансира пети дрон. Ове акције су биле одмјерене, искључиво одбрамбене и намијењене су одржавању прекида ватре, додали су.
Четири брода која су покушала да прођу кроз Ормуски мореуз су наишла на ватру од стране иранске војске и била су приморана да се окрену рано у четвртак ујутру по локалном времену, јавили су ирански државни медији.
"Четири брода су покушала да прођу кроз Ормуски мореуз и уђу у Персијски залив без координације са снагама безбједности одговорним за мореуз", објавили су у четвртак вишеструки ирански државни медији, позивајући се на војни извор.
"Били су упозорени, а након што су игнорисали упозорење, испаљени су упозоравајући хици према њима, приморавајући их да се врате", наводи се у извјештајима.
Свијет
Браћа из БиХ осуђена у Њемачкој због крађе 5.3 милиона евра
Новинска агенција Тасним, која је повезана са Корпусом исламске револуционарне гарде (ИРГЦ), извјестила је да је морнарица ИРГЦ-а испалила упозоравајући хитац на "амерички танкер за нафту" приморавајући га да се окрене.
"Као одговор", рекао је Тасним, америчка војска "пуцала је на неплодно подручје у близини Бандар Абаса", стратешког лучког града гдје су рано у четвртак ујутру по локалном времену пријављене експлозије.
Један амерички званичник је раније рекао за ЦНН да је америчка војска оборила четири иранска дрона и погодила иранску контролну станицу у Бандар Абасу која је требало да лансира пети дрон.
Поморска агенција која прати пловидбу на пловном путу, УКМТО, још увијек није пријавила никакве инциденте у вези са бродовима који су пријавили да је пуцано на њих.
Фудбал
Трофеј иде у Енглеску: Кристал Палас освојио Конференцијску лигу
Раније ове недјеље, САД су такође покренуле нападе усмјерене на иранске ракетне лансирне локације и чамце око Ормуског мореуза.САД су оба сета удара окарактерисале као да су у оквиру споразума о примирју, али је Иран осудио раније нападе као кршење примирја, а ИРГЦ је упозорио да ће узвратити на сва кршења.
Америчке и иранске снаге су раније размјењивале ватру током примирја.
Кувајтска противваздушна одбрана је активирана да се супротстави "непријатељским" ракетним и дронским нападима, саопштила је војска заливске земље рано у четвртак по локалном времену.
"Генералштаб војске напомиње да су сви звуци експлозије који се чују резултат пресретања непријатељских напада система противваздушне одбране", саопштила је кувајтска војска у објави на X.
У саопштењу није наведено одакле долазе напади.
Економија
Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда
Државна новинска агенција КУНА такође је извјестила да су се у земљи огласиле сирене.
Ирански корпус исламске револуционарне гарде (ИРГК) саопштио је да је покренуо напад усмјерен на америчку ваздухопловну базу за коју кажу да је била извор америчких удара на иранске циљеве рано у четвртак по локалном времену, јавили су државни ирански медији.
ИРГК није прецизирао коју је ваздухопловну базу циљала. САД имају ваздухопловне базе у бројним земљама на Блиском истоку.
"Након агресије коју је данас у зору извршила америчка војска на локацију на ободу аеродрома Бандар Абас користећи ваздушне пројектиле, америчка ваздухопловна база идентификована као извор напада циљана је у 4:50 ујутру", објавила је новинска агенција Фарс, позивајући се на саопштење канцеларије за односе с јавношћу ИРГК-а.
Република Српска
"СНСД има више од 40 одсто подршке, комплетна опозиција испод 30 одсто"
ИРГК је саопштио да је њихов одговор "озбиљно упозорење" САД, рекавши да њихова "агресија неће остати без одговора".
Отприлике у исто вријеме када је Иран саопштио да је напад покренут, кувајтска војска је извјестила да њихова противваздушна одбрана пресреће "непријатељске" дронове и ракете, иако није навела поријекло напада.
У раним јутарњим сатима у четвртак по локалном времену, чуле су се три експлозије источно од Бандар Абаса, стратешки важног иранског лучког града и поморске базе у близини Ормуског мореуза. Амерички званичник је потврдио да је америчка војска оборила четири иранска дрона и погодила иранску контролну станицу у Бандар Абасу која је требало да лансира пети дрон.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
10 ч0
Друштво
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Република Српска
10 ч3
Свијет
2 ч2
Свијет
11 ч3
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
09
00
08
59
08
48
08
47
08
41
Тренутно на програму