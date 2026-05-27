"СНСД има више од 40 одсто подршке, комплетна опозиција испод 30 одсто"

СНСД, према посљедњим истраживањима јавног мњења рађеним у свим изборним јединицама у Републици Српској, има више од 40 одсто подршке, док су све опозиционе странке заједно испод 30 одсто, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић је истакао да је циљ коалиције окупљене око СНСД на предстојећим изборима освајање двотрећинске већине у Народној скупштини Републике Српске, док ће кандидати ове странке за предсједника Српске и српског члана Предсједништва БиХ побиједити без икаквих проблема.
"Освојићемо убједљиву већину из Републике Српске када је у питању Представнички дом Парламентарне скупштине, а резултат у Народној скупштини Републике Српске ће нам гарантовати и позиционирање у Дому народа Парламентарне скупштине", навео је Ковачевић.
Он је истакао да ће ова коалиција окупљена око СНСД-а бити јединствена и да ће постићи добар изборни резултат, те да ће заједно наставити да се бори за Републику Српску и њена права.
Ковачевић је рекао да народ одлучује о томе "гдје је мјесто и СНСД-у и опозицији", те поручио да је опозицији мјесто "тамо гдје јесте - у опозицији".
"Проблем опозиције јесте управо у томе што им народ на изборима поручи да им је мјесто у опозицији, а они, без обзира на то, у Сарајеву покушавају да буду дио власти и представници Републике Српске, иако им је Република Српска рекла да то не могу бити", нагласио је он.
Ковачевић каже да СНСД већ зна кандидате које ће предложити за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, али да ће имена бити саопштена када за то буде вријеме.
Одговарајући на питање кога би СНСД више желио као противкандидата из опозиције, Драшка Станивуковића или Бранка Бланушу, Ковачевић је рекао да је СНСД-у свеједно, али да брине, "квалитет понуде за грађане у Републици Српској".
"То што опозиција нуди није најбољи квалитет у смислу и знања и у смислу тога на колико квалитетан начин би они евентуално могли да обављају такве послове, што, срећом, неће имати прилику", рекао је Ковачевић за РТРС.
Говорећи о изборном процесу, Ковачевић је истакао да је СНСД увијек спреман на интервенције из Сарајева, те оцијенио да је Централна изборна комисија БиХ без законског и демократског легитимитета и да представља продужену руку Кристијана Шмита.
Према његовим ријечима, увођење нових изборних технологија угрозиће једно од основних демократских права, а то је право на тајност гласања.
"Када спојите отисак прста, видео-надзор и скенирање нумерисаног гласачког листића, нарушава се једно од основних демократских права, а то је право на тајност гласања", нагласио је Ковачевић.
Он је навео да се СНСД и коалициони партнери не плаше избора, већ евентуалних манипулација и изборних злоупотреба, истичући да представници већинске воље Републике Српске крећу у борбу заједно са народом Републике Српске не само против опозиције, него и против ЦИК-а који је њихов и Шмитов алат борбе против Републике Српске.
"Нас није страх избора, зато што смо апсолутно увјерени у подршку народа. Страх нас је манипулације и крађе коју евидентно припремају, али изборићемо се!", поручио је Ковачевић.
