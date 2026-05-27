Додик: Иза заједничког текста Билта и Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза

Иза заједничког текста Карла Билта и Волфганга Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза којом ова двојица сугеришу Европској унији да кроз процес приступања треба да заврше послове на унитаризацији БиХ које Кристијан Шмит није стигао да обави, рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик, на Иксу.
"Када Билт и Петрич нагласе да су потребни ефикаснија структура одлучивања, јасније надлежности и ограничавање могућности блокада, мисле на умањивање уставне позиције Републике Српске, њених надлежности и права вета", написао је Додик.
Наравно да нећемо насјести на овакве подвале ове двојице пропалих политичара, рекао је Додик и додао да приједлог да се питање имовине Републике Српске претвори у одговарајуће поглавље приступног уговора аутоматски би затворио све преговоре БиХ и ЕУ.
"Никада на то нећемо пристати, посебно што је Европска унија директно прекршила Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ, и то Члан 1 и Члан 2, који говори о јачању владавине права, демократских принципа и људских права. Не само да је ЕУ ћутке одобравала Шмитову тиранију и кршење принципа на које се ЕУ обавезала у ССП-у, него је званични Брисел дословно финансирао Шмита са преко 50 одсто учешћа у буџету ОХР-а да чини све да уруши владавину права и демократске принципе у БиХ", написао је Додик.
Иза заједничког текста Карла Билта и Волфганга Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза којом ова двојица сугеришу Европској унији да кроз процес приступања треба да заврше послове на унитаризацији БиХ које Шмит није стигао да обави. — Милорад Додик (@MiloradDodik) May 27, 2026
То их чини, каже, Шмитовим саучесницима који су прекршили одредбе ССП-а и у наредном периоду покушаћемо покренути механизам спора предвиђен споразумом.
"Уколико на то не пристану политички представници друга два народа у заједничким институцијама, питаћемо српски народ шта мисли о даљем приступању ЕУ. Нећемо дозволити да Брисел настави обесправљивати Републику Српску тамо гдје је Шмит стао, таман се сви процеси зауставили", навео је Додик.
