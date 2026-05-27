У Сарајеву прижељкују останак ОХР-а, из Српске позивају на јединство на нивоу БиХ

Аутор:Бранка Дакић
Из Сарајева ништа ново. Заштита уставног поретка БиХ, мада без прецизирања од кога и од чега, те евроатлантски пут БиХ – оно је чиме се баве бошњачки политичари, када им недостаје тема.
Сада су све то ставили и на папир. Представници странака које имају посланике у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ потписале су меморандум о сарадњи, у којем се баве Уставним судом БиХ, такозваном државном имовином и евроспким путем БиХ. Признају, ипак, да то не могу сами, па прижељкују што дужи останак ОХР-а.
„Сматрамо да нови високи представник треба бити што прије именован. Подржавамо д ато уради ПИК и да високи представник остане присутан у БиХ са његовим пуним бонским овлаштењим“, рекао је Денис Звиздић, замјеник предсједавајућег Представничког дома ПС БиХ
Међу бошњачким политичарима, углавном нема подјела у ставовима према Републици Српској, али и организацији БиХ. Зато ће и политичари из Српске, ма којој опцији припадали морати да се уједине, став је из СНСД-а.
„Република Српска ће у будућности моарти имати јединствен глас по питању кључних политичких тема, а то је опстанак Дејтонског мировног споразума, имовина и све оно на шта атакују бошњачке партије, како би ослабиле политичку позиицју Републике Српске“, рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ.
У Сарајеву морају прихватити реалност, а то је, између осталог и Република Српска, поручују и из опозиције. БиХ има буудћност само ако се поштује Дејтонски мировни споразум, јасан је Бранислав Бореновић.
„Они морају прихватити реалност која је јасна, БиХ је састављена од два ентитета и три конститутивна народа и морају се поштовати одређена правила која су постављена Дејтонским мировним споразумом“, Бранислав Бореновић, посланик Клуба ПДП-СДС-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ.
„Ми сматрамо два питања кључним у БиХ, око којих немамо разумијевање од стране странака из ФБиХ. То су питање страних судија и питање ОХР-а, али да ли треба разговарати са њима – треба, па да им кажем:“Људи, није вам земља, та у коју се кунете, суверена“, казала је Јелена Тривић, предсједник Народног фронта.
Нама је приоритет Република Српска, немамо ништа против БиХ и могу да потписују шта хоће, али БиХ нема без Српске, каже Жељка Цвијановић.
„Исто тако знамо да стабилности нема, уколико сви не буду жељели да допринесу стабилности. Знамо да нема унутрашњег дијалога, ако се не обрачунамо са овим пошастима из прошлости, које су биле реметилачки фактор. Дакле, ко је шта потписивао, мање је важно. Важно је да знамо шта је наш политички циљ, а то је Република Српск“, наводи Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а.
Док из Републике Српске позивају на унутрашњи дијалог, из Федерације упорно позивају страни интервенционизам. Договору политичара на нивоу БиХ се не можемо надати, али национално српско јединство је свакако оно чему Српска треба тежити.
