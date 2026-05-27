Каран: Потреба за дијалогом и сарадњом никад није била важнија

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је на пријему у Бањалуци, уочи сутрашњег првог Европског самита о економији и безбједности, да данас у времену сложених геополитичких односа, нових безбједносних изазова и значајних промјена у глобалном економским токовима, потреба за дијалогом и сарадњом никад није била важнија.
Каран је истакао да је посебна част што управо Република Српска има прилику да буде мјесто одржавања првог Европског самита о економији и безбједности.
"Зато изражамо нашу велику захвалност организацији Голд Института за међународну стратегију", додао је Каран.
Он је навео да самит окупља представнике политичког, економског, безбједносног и академског сектора, али и велики број угледних личности који својим радом и искуством учествују у креирању важних процеса на међународној сцени.
"Зато желимо посебно да захвалимо предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништа БиХ Жељки Цвијановић и директору Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ани Тришић-Бабић. Они су континирано радили на јачању међународних контаката, остварању нових простора за сарадњу и позиционирању Републике Српске као поузданог партнера и мјеста за дијалог", рекао је Каран.
Он је пожелио учесницима скупа успјешан рад и угодан боравак у Републици Српској.
Пријему су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић и предсједник Голд института за међународну сарадњу Ели Голд.
На самиту се очекује више од 100 учесника из више од 20 земаља, а ријеч је о истакнутим појединцима из свијета бизниса, безбједности, дипломатије и политике, преноси Срна
У оквиру самита биће одржане панел-дискусије о темама "Развој европске и трансатлантске безбједносне архитектуре и њене импликације за Балкан", те "Економска отпорност, регионална интеграција и инвестиционе могућности у балканским економијама", објављено је на сајту Голд института.
Осим тога, теме панел-дискусија су "Хибридне пријетње, информационе операције и борба за утицај у југоисточној Европи", "Енергија, инфраструктура и повезаност као алати и сарадње и присиле", те "Улога демократских институција, управљања и владавине права у подршци безбједности и раста".
Овом приликом биће званично отворена и прва канцеларија Голд института за Европу, са сједиштем у Бањалуци о чему ће јавност бити накнадно обавијештена, навели су из овог института.
Пријем поводом сутрашњењг самита одржан је у хотелу "Терме" у Бањалуци.
