Logo
Large banner

Каран: Потреба за дијалогом и сарадњом никад није била важнија

Аутор:

АТВ
27.05.2026 20:08

Коментари:

0
Синиша Каран, предсједник Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је на пријему у Бањалуци, уочи сутрашњег првог Европског самита о економији и безбједности, да данас у времену сложених геополитичких односа, нових безбједносних изазова и значајних промјена у глобалном економским токовима, потреба за дијалогом и сарадњом никад није била важнија.

Каран је истакао да је посебна част што управо Република Српска има прилику да буде мјесто одржавања првог Европског самита о економији и безбједности.

"Зато изражамо нашу велику захвалност организацији Голд Института за међународну стратегију", додао је Каран.

Он је навео да самит окупља представнике политичког, економског, безбједносног и академског сектора, али и велики број угледних личности који својим радом и искуством учествују у креирању важних процеса на међународној сцени.

"Зато желимо посебно да захвалимо предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништа БиХ Жељки Цвијановић и директору Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ани Тришић-Бабић. Они су континирано радили на јачању међународних контаката, остварању нових простора за сарадњу и позиционирању Републике Српске као поузданог партнера и мјеста за дијалог", рекао је Каран.

Он је пожелио учесницима скупа успјешан рад и угодан боравак у Републици Српској.

Пријему су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић и предсједник Голд института за међународну сарадњу Ели Голд.

На самиту се очекује више од 100 учесника из више од 20 земаља, а ријеч је о истакнутим појединцима из свијета бизниса, безбједности, дипломатије и политике, преноси Срна

У оквиру самита биће одржане панел-дискусије о темама "Развој европске и трансатлантске безбједносне архитектуре и њене импликације за Балкан", те "Економска отпорност, регионална интеграција и инвестиционе могућности у балканским економијама", објављено је на сајту Голд института.

Осим тога, теме панел-дискусија су "Хибридне пријетње, информационе операције и борба за утицај у југоисточној Европи", "Енергија, инфраструктура и повезаност као алати и сарадње и присиле", те "Улога демократских институција, управљања и владавине права у подршци безбједности и раста".

Овом приликом биће званично отворена и прва канцеларија Голд института за Европу, са сједиштем у Бањалуци о чему ће јавност бити накнадно обавијештена, навели су из овог института.

Пријем поводом сутрашњењг самита одржан је у хотелу "Терме" у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

предсједник Републике Српске

Република Српска

Голд институт

Европски самит Голд института

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лара Логан за АТВ: У Трамповом мандату дошло до значајне промјене америчке политике

Република Српска

Лара Логан за АТВ: У Трамповом мандату дошло до значајне промјене америчке политике

27 мин

0
Мљекари млијеко

Република Српска

Мљекари и министарство траже модел за очување мљекарског сектора Српске

48 мин

0
Голд институт отворио канцеларију у Бањалуци, прва у Европи

Република Српска

Голд институт отворио канцеларију у Бањалуци, прва у Европи

51 мин

0
Мајкл Флин за АТВ: Нова америчка администрација свијет види другачије

Република Српска

Мајкл Флин за АТВ: Нова америчка администрација свијет види другачије

1 ч

0

  • Најновије

20

17

Мајка убила двоје дјеце и себе након што је пуцала на мужа и његову љубавницу: Хорор у САД-у

20

14

Топлотна купола оковала Европу, оборени рекорди стари 80 година, има и мртвих

20

14

Јако невријеме погодило Словенију, преко Хрватске би могло у БиХ

20

08

Каран: Потреба за дијалогом и сарадњом никад није била важнија

19

56

Почела обнова пута до споменика Бранку Пантелићу Пантеру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner