Лара Логан за АТВ: У Трамповом мандату дошло до значајне промјене америчке политике

27.05.2026 19:51

У другом мандату Доналда Трампа дошло је до значајне промјене у америчкој политици, каже за АТВ чувена америчка новинарка Лара Логан.

"Прије Трампа многи би политику САД-а описали као интервенционистичку и као "градњу нација", и дошло је до значајне промјене под Трампом, поготово у његовом другом мандату", каже Логан.

Она објашњава да се у првом мандату, Трамп борио са бројним покушајима да га сруше "изнутра".

"У првом мандату био је "везан" догађајима у САД-у. Од завјера, "руске сарадње", то је све било да га сруше, али сада има више слободе да имплементира своју политику и његова порука је да жели да гради односе и партнерства, економска и стратешка која користе свим земљама", каже Логан.

Она је рекла да је Трампова способност да направи договоре права умјетност.

"То личи на пословни договор гдје једна страна обично прође боље, па балансирање да обје стране из тога изађу задовољне, то је умјетност. То није лако када говорите на геополитичком нивоу и када говорити о националној безбједности, али је драстична промјена у односу на претходну администрацији", каже Логан за АТВ.

