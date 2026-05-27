Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је нелегитимни Кристијан Шмит тврдњама да одлази из БиХ због његових притисака још једном показао да нема политичке, нити било које друге памети.
"Када је Шмит подржавао кампању против Доналда Трампа отписао је сам себе, али увијек криви неког другог. Овај пут мене, што ми импонује, али то напросто није истина. Истина је да је био против Трампа у предизборној кампањи, а није рачунао да ће побиједити, а то људи у Америци не праштају", рекао је Додик новинарима из Републике Српске у Москви.
Додик је подсјетио да је Шмит дошао у БиХ као неталентован и политички веома некомпетентан, те да је трајно завадио народе у БиХ.
"Можда ћемо некад касније бити захвални што је својим арогантним настојањем да покаже да може, у ствари показао немогућност да БиХ функционише", истакао је Додик.
Он је нагласио је се на силу не може ништа одржати.
Додик је оцијенио да ниједног разлога није било за било какве интервенције такозваних високих представника, под изговором да имају добре намјере за БиХ и упитао како вјеровати да ће у некој ескалацији они бити објективни?
Он је нагласио да је знао да ће Шмит бити смијењен, али да је био замољен да о томе ћути.
"И сад он, наравно, одлази тако како одлази - недстојно, Додик му крив!?", навео је Додик.
(Срна)
