Logo
Large banner

Кошарац: Усвајањем Декларације Српска показала политичку зрелост

Аутор:

АТВ
27.05.2026 11:37

Коментари:

0
Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да су усвајањем Декларације о затварању Канцеларије високог представника у БиХ институције Републике Српске још једном су показале политичку зрелост, националну одговорност и демократски капацитет.

"Народна скупштина Републике Српске потврдила је досљедан став да о будућности ове земље треба да одлучују демократски изабрани представници власти, у складу са Уставом и Дејтонским споразумом", оцијенио је он за Срну.

Кошарац је истакао да се Декларацијом шаље јасна порука да је вријеме да домаћи политички представници преузму пуну одговорност и да рјешења у БиХ буду плод домаћег договора два ентитета и три конститутивна народа, без међународног туторства и наметнутих рјешења.

аеродром Маховљани, ВРС

Република Српска

34 године од формирања Ваздухопловства и противваздушне одбране ВРС

"Захтјев за окончавање функције високог представника у БиХ и затварање ОХР-а потпуно је легитиман, оправдан и национално одговоран, с обзиром на чињеницу да су у прошлости високи представници својим дјеловањем девастирали Дејтонски споразум и додатно урушавали односе у БиХ. О незаконитим и антиуставним дјеловањима лажног високог представника, окупатора Кристијана Шмита да и не говорим", навео је Кошарац.

Он је указао да је Народна скупштина Републике Српске показала како се одговорним политикама и јасним ставовима чува интерес Републике Српске и српског народа, као и уставни поредак и интереси друга два конститутивна народа и свих грађана у БиХ.

"Република Српска досљедно заступа став да БиХ може опстати искључиво као дејтонска категорија, у договору два ентитета и три конститутивна народа, а не и никако са међународним туторства и наметањем одлука неизабраних странаца", рекао је Кошарац.

Он је оцијенио да је затварање ОХР-а кључни корак ка суверенитету, пуној политичкој одговорности домаћих институција и стварању амбијента у којем ће договор и уважавање два ентитета и три конститутивна народа бити једини начин доношења одлука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

Република Српска

затварање ОХР-а

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Oбиљежавање Дана и 34 године од формирања Ваздухопловства и противваздушне одбране Војске Републике Српске На војном аеродрому Маховљани .

Република Српска

34 године од формирања Ваздухопловства и противваздушне одбране ВРС

1 ч

0
ОХР, Канцеларија високог представника у Сарајеву

БиХ

Бивши високи представници поручили: Вријеме је за укидање ОХР-а

1 ч

8
Туристи у шоку због цијена смјештаја на Јадрану

Регион

Туристи у шоку због цијена смјештаја на Јадрану

1 ч

0
Црвено-врни квад паркиран на планини.

Хроника

Повријеђени малољетници из Кнежева: Квадом слетјели са пута

2 ч

0

Више из рубрике

Oбиљежавање Дана и 34 године од формирања Ваздухопловства и противваздушне одбране Војске Републике Српске На војном аеродрому Маховљани .

Република Српска

34 године од формирања Ваздухопловства и противваздушне одбране ВРС

1 ч

0
Тадић: Декларација штити Дејтон од учињеног током афере "Кристијан Шмит"

Република Српска

Тадић: Декларација штити Дејтон од учињеног током афере "Кристијан Шмит"

2 ч

2
Предсједник Републике Српске Синиша Каран у Палати Републике Српске у Бањалуци

Република Српска

Каран: Нека бајрамски дани подсјете на непролазне вриједности

4 ч

2
Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије

Република Српска

Стевандић упутио честитке поводом Курбан-бајрама

4 ч

2

  • Најновије

13

06

Строге мјере на плажи у Грчкој: Ко ово буде радио, платиће новчану казну

12

57

Цвијановић у Прњавору, састанак са руководством града

12

56

Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

12

51

Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

12

45

"Лако је појас везати": Аутосједалице за вишечлане породице, предавање и сликовнице за првачиће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner