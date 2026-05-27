Кошарац: Усвајањем Декларације Српска показала политичку зрелост

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да су усвајањем Декларације о затварању Канцеларије високог представника у БиХ институције Републике Српске још једном су показале политичку зрелост, националну одговорност и демократски капацитет.
"Народна скупштина Републике Српске потврдила је досљедан став да о будућности ове земље треба да одлучују демократски изабрани представници власти, у складу са Уставом и Дејтонским споразумом", оцијенио је он за Срну.
Кошарац је истакао да се Декларацијом шаље јасна порука да је вријеме да домаћи политички представници преузму пуну одговорност и да рјешења у БиХ буду плод домаћег договора два ентитета и три конститутивна народа, без међународног туторства и наметнутих рјешења.
"Захтјев за окончавање функције високог представника у БиХ и затварање ОХР-а потпуно је легитиман, оправдан и национално одговоран, с обзиром на чињеницу да су у прошлости високи представници својим дјеловањем девастирали Дејтонски споразум и додатно урушавали односе у БиХ. О незаконитим и антиуставним дјеловањима лажног високог представника, окупатора Кристијана Шмита да и не говорим", навео је Кошарац.
Он је указао да је Народна скупштина Републике Српске показала како се одговорним политикама и јасним ставовима чува интерес Републике Српске и српског народа, као и уставни поредак и интереси друга два конститутивна народа и свих грађана у БиХ.
"Република Српска досљедно заступа став да БиХ може опстати искључиво као дејтонска категорија, у договору два ентитета и три конститутивна народа, а не и никако са међународним туторства и наметањем одлука неизабраних странаца", рекао је Кошарац.
Он је оцијенио да је затварање ОХР-а кључни корак ка суверенитету, пуној политичкој одговорности домаћих институција и стварању амбијента у којем ће договор и уважавање два ентитета и три конститутивна народа бити једини начин доношења одлука.
