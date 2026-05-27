Дјевојчица (2) пала са 11. спрата док је отац пијан спавао у соби: Није јој било спаса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сантјаго је потресла страшна трагедија када је двогодишња дјевојчица Исидора погинула након пада са 11. спрата стамбене зграде. За њену смрт осумњичен је отац, који се сада суочава са оптужбама за убиство из нехата, након што је, према наводима истражилаца, пијан заспао и оставио дијете без надзора.
Трагедија се догодила у недјељу, 18. маја, током судски одобрене посејте оцу, Хорхеу Хосеу Франсиску Констанцу Чавезу. Према писању британског листа Дејли Миррор, мушкарац је претходне вечери био у проводу и кући се вратио тек око шест ујутру. Ипак, неколико сати касније преузео је ћерку од њене мајке, иако је на договорени сусрет каснио скоро сат времена.
Република Српска
Минић: Поносан сам на омладину коју имамо
Након доласка у стан у Сантиаго, отац је ручао са партнерком и дјевојчицом, а према наводима тужилаштва наставио је да пије алкохол и током оброка. Послије ручка обоје одраслих су заспали у другој просторији, остављајући дијете само.
Трагедија је откривена око 17.10 часова, када је један станар чуо снажан ударац и на паркингу испред зграде затекао непомично дијете. Истрагом је утврђено да је дјевојчица пала кроз одшкринут и необезбијеђен прозор спаваће собе.
Хитна помоћ је брзо стигла на лице мјеста, али дјевојчици није било спаса. Љекари су у 17.23 констатовали смрт због тешких повреда задобијених приликом пада са 11. спрата.
Истражиоцима је у почетку било тешко да утврде из ког је стана дијете пало, јер Исидора није стално живјела у згради. Полиција је морала да претражи више спратова како би пронашла стан у којем је боравила током посјете.
Свијет
Жена из Србије страдала у Грчкој: Тијело извучено из мора
Према наводима тужилаштва, отац је пробуђен тек око 40 минута након трагедије и био је у видно алкохолисаном стању.
Тужиоци тврде да је трагедија могла бити спријечена. Како је наведено на суду, прозор са којег је дјевојчица пала није имао заштитне елементе који су били предвиђени споразумом о старатељству са мајком дјетета. Отац је, према оптужници, био свјестан ризика, али није обезбиједио прозор нити је држао дијете под надзором.
Тужитељка Памела Валдес изјавила је да двогодишње дијете није могло само да отвори прозор, наглашавајући да је било довољно да прозор остане затворен и обезбијеђен како би трагедија била избјегнута.
Након саслушања, Хорхе Хосе Франсиско Констанцо Чавез задржан је у притвору, док се истрага наставља.
Бања Лука
Превентивне мјере због могуће несташице воде у Бањалуци
Мајка дјевојчице, Глорија Ортиз, кроз сузе је поручила да ниједан родитељ никада не би требало да сахрани своје дијете.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч3
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч1
Најновије
13
06
12
57
12
56
12
51
12
45
Тренутно на програму