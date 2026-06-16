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Седморо дјеце остало без крова над главом: Ватра прогутала кућу на Озрену

Аутор:

АТВ
16.06.2026 17:58

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Седморо дјеце остало без крова над главом: Ватра прогутала кућу на Озрену
Фото: Танјуг/АП

Седморо дјеце остало је данас без крова над главом након што је у пожару потпуно изгорјела породична кућа у селу Пањик, српском повратничком насељу које административно припада граду Лукавцу у Федерацији БиХ.

Пожар је уништио готово цијели дом вишечлане породице, која је у само неколико тренутака остала без свега што је имала, наводи БЛ портал.

Из Професионалне ватрогасне јединице Лукавац потврђено им је да је објекат био захваћен ватром у тренутку када су ватрогасци стигли на лице мјеста.

- Ми смо затекли кућу у пожару и ту није било спаса грађевини. Интервенисали смо, али нисмо могли ништа да учинимо. Нико није повријеђен. Не знамо како је дошло до пожара, нити шта га је узроковало. Грађевина је потпуно уништена у пожару - рекли су из Професионалне ватрогасне јединице Лукавац.

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Пањик је српско повратничко насеље и мјесна заједница на сјеверозападним обронцима планине Озрен. Административно припада граду Лукавцу у Федерацији БиХ, а од општине Петрово дијели га свега десетак километара локалним шумским путевима, због чега су мјештани овог краја традиционално упућени једни на друге.

За сада није познат узрок избијања пожара, а околности под којима је ватра захватила породичну кућу биће утврђене након надлежних провјера.

Материјална штета је огромна, јер је породица остала без дома и готово цјелокупне имовине.

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Тагови :

пожар

ватра

Лукавац

Пожар на кући у Лукавцу

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