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МУП Србије у сарадњи са Њемачком заплијенио 35,6 килограма дроге

Аутор:

АТВ
16.06.2026 17:57

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Заплијењено 35 килограма дроге у Србији.
Фото: Танјуг/МУП Србије

У оквиру заједничке истраге српске и њемачке полиције, у Србији је заплијењено 35,6 килограма наркотика и ухапшено седам особа повезаних са криминалном групом која се бави набавком, кријумчарењем и продајом дроге на територији ЕУ и Србије.

Криминалистичка полиција Србије је почетком прошле године успоставила сарадњу са царинском канцеларијом у Минхену и тада је у Њемачкој заплијењено 16,5 килограма кокаина током рутинске провјере аутомобила у којем су се налазила два лица.

Даља истрага показала је да су пљенидба и ова лица повезана са криминалном групом која је дјеловала у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна Вестфалија, саопштено је из МУП-а Србије.

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Заједничким радом, а на основу интензивне размјене информација полицијских службеника двије земље, у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна Вестфалија ухапшена су три лица, те заплијењено 636 килограма кокаина и два комада ватреног оружја.

Ова акција је, како се наводи у саопштењу, још један доказ активне улоге српске полиције као поузданог партнера у међународној борби против трговине дрогом.

(Танјуг)

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Тагови :

Србија

Њемачка

заплијењена дрога

МУП Србије

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