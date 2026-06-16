МУП Србије у сарадњи са Њемачком заплијенио 35,6 килограма дроге

Аутор:АТВ
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У оквиру заједничке истраге српске и њемачке полиције, у Србији је заплијењено 35,6 килограма наркотика и ухапшено седам особа повезаних са криминалном групом која се бави набавком, кријумчарењем и продајом дроге на територији ЕУ и Србије.
Криминалистичка полиција Србије је почетком прошле године успоставила сарадњу са царинском канцеларијом у Минхену и тада је у Њемачкој заплијењено 16,5 килограма кокаина током рутинске провјере аутомобила у којем су се налазила два лица.
Даља истрага показала је да су пљенидба и ова лица повезана са криминалном групом која је дјеловала у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна Вестфалија, саопштено је из МУП-а Србије.
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Заједничким радом, а на основу интензивне размјене информација полицијских службеника двије земље, у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна Вестфалија ухапшена су три лица, те заплијењено 636 килограма кокаина и два комада ватреног оружја.
Ова акција је, како се наводи у саопштењу, још један доказ активне улоге српске полиције као поузданог партнера у међународној борби против трговине дрогом.
(Танјуг)
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