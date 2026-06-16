Ово је Србин убијен у Барселони усред дана

Аутор:АТВ
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Србин који је 10. јуна ликвидиран у Барселони био је високопозиционирани припадник балканског картела, за којим је Белгија трагала због учешћа у шверцу великих количина кокаина из Јуже Америке преко луке Антверпен!
Како преносе белгијски медији, против убијеног Србина је покренута истрага након дешифровања порука са апликације Скај, коју су својевремено масовно користили криминалци мислећи да је "заштићена", односно да не може да се прислушкује.
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"Потјерница за овим мушкарцем расписана је на основу комуникација са Скаја. Он је лоциран у пресретнутим порукама као важна карика у координацији транспорта кокаина. Наиме, убијени Србин није био обичан улични дилер, већ човјек задужен за логистику унутар саме луке у Антверпену, која је главна улазна тачка за јужноамерички кокаин у Европу", наводе белгијски медији и додају:
"Његов задатак је био да обезбиједи тзв. извлачење контејнера са дрогом прије него што их царинска контрола пресретне у луци. Истрага је открила да је овај Србин сарађивао са крупним увозницима кокаина у Белгији. Балкански картел, којем је припадао, унајмљивао је локалне мафијашке шефове арапског и мароканског поријекла, који контролишу и поткупљују лучке раднике. Дакле он је био главна веза између врха балканског картела и локалних криминалних група".
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Медији из Белгије пишу и да се претпоставља да су финансијери из Белгије омогућавали одбјеглом држављанину Србије да се скрива у Барселони.
"Белгијски истражни органи сумњају да је убијени Србин у Барселони живио од новца који му је преко тајних канала и курира редовно стизао из Брисела и Антверпена, гдје се налазили његови финансијери из редова балканског картела. Такође, провјерава се и да ли је убица у Барселону послат директно из Белгије или су се криминалци повезали са подршком из Шпаније", наводе.
Овај случај привукао је велику пажњу истражитеља не само у Шпанији, већ и у Белгији и Србији! Тако шпански медији сада објављују најновије детаље из истраге, наводећи да већ нема сумње да је убиство од 10. јуна повезано са ратом кавачког и шкаљарског клана који букти на територији Шпаније.
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" Полиција сумња да је овај младић био лоциран од стране супарничког клана. Убијен је само три дана након егзекуције Београђанина Марија Ђоловића, који се доводи у везу са кавачким кланом, и два мјесеца након убиства Крста Вујића, високопозиционираног шкаљарца. Истражује се да ли је његова ликвидација била директна одмазда супротне стране за једно од ових убистава", пишу шпански медији.
Иначе, шпанска полиција истрагу убиства Србина који је био на потјерници Белгије води под кодним називом "Операција Дијамант".
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