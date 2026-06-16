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Лавров: У Европи оживљава нацизам

Аутор:

АТВ
16.06.2026 16:45

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

У Европи се појавио тренд оживљавања нацизма и говори се да Њемачка треба да обнови некадашњу војну моћ да би имала најјачу армију на Старом континенту, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

- Запад се враћа покушајима да поврати своју улогу хегемона, да одлучује о свему за свакога. У том контексту, појавио се тренд оживљавања нацизма, прије свега у Европи, гдје се већ говори да Њемачка треба да обнови некадашњу војну моћ да би имала најјачу армију у Европи - рекао је Лавров новинарима.

Он је критиковао администрацију украјинског предсједника Владимира Зеленског због отвореног вођења политике рехабилитације нацистичких ратних злочинаца.

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Лавров је оцијенио да Европа подржава Украјину у томе, укључујући поновно сахрањивање украјинских нацистичких колаборациониста које је осудио трибунал у Нирнбергу, док тврди да Зеленски брани европске вриједности.

Зеленски је у мају у близини Кијева учествовао у церемонији поновног сахрањивања Андрија Мелника, вође Организације украјинских националиста.

(СРНА)

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Тагови :

Сергеј Лавров

Европа

Њемачка

Русија

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