Лавров: У Европи оживљава нацизам

Аутор:АТВ
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У Европи се појавио тренд оживљавања нацизма и говори се да Њемачка треба да обнови некадашњу војну моћ да би имала најјачу армију на Старом континенту, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
- Запад се враћа покушајима да поврати своју улогу хегемона, да одлучује о свему за свакога. У том контексту, појавио се тренд оживљавања нацизма, прије свега у Европи, гдје се већ говори да Њемачка треба да обнови некадашњу војну моћ да би имала најјачу армију у Европи - рекао је Лавров новинарима.
Он је критиковао администрацију украјинског предсједника Владимира Зеленског због отвореног вођења политике рехабилитације нацистичких ратних злочинаца.
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Лавров је оцијенио да Европа подржава Украјину у томе, укључујући поновно сахрањивање украјинских нацистичких колаборациониста које је осудио трибунал у Нирнбергу, док тврди да Зеленски брани европске вриједности.
Зеленски је у мају у близини Кијева учествовао у церемонији поновног сахрањивања Андрија Мелника, вође Организације украјинских националиста.
(СРНА)
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