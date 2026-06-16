Трамп: Ормуз ће бити потпуно и бесплатно отворен до петка

Аутор:АТВ
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће Ормуски мореуз, бити "бесплатно" и "потпуно отворен до петка".
- Добре ствари се дешавају. Бродови сада почињу да се крећу. До петка ћемо имати Ормуски мореуз потпуно отворен - рекао је Трамп новинарима у француском граду Евијан на маргинама самита Г7, преноси Скај њуз.
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Одговарајући на питања новинара, док је био у друштву лидера Уједињених Арапских Емирата, шеика Мохамеда бин Заједа ел Нахјана, Трамп је инсистирао да је однос САД са Ираном "сада нормализован".
- Пролаз ће бити отворен без наплаћивања путарине и биће потпуно бесплатан након 60 дана... Када се трајно отвори, биће бесплатан - казао је Трамп.
Трамп је најавио да ће одржати конференцију за новинаре како би новинарима прочитао тачну формулацију меморандума о прекиду ватре са Ираном, наводећи да је то "веома важан документ".
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Он је раније данас новинарима рекао да меморандум о разумијевању са Ираном јасно наводи да Иран неће имати нуклеарно оружје.
Амерички предсједник је додао да му се допада идеја да проследи споразум са Ираном на разматрање у конгрес САД.
(Танјуг)
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