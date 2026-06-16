Logo

Трамп: Ормуз ће бити потпуно и бесплатно отворен до петка

Аутор:

АТВ
16.06.2026 15:48

Коментари:

0
мореуз Иран и Америка
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће Ормуски мореуз, бити "бесплатно" и "потпуно отворен до петка".

- Добре ствари се дешавају. Бродови сада почињу да се крећу. До петка ћемо имати Ормуски мореуз потпуно отворен - рекао је Трамп новинарима у француском граду Евијан на маргинама самита Г7, преноси Скај њуз.

Квар на водоводу у Поткозарју

Бања Лука

''Гејзир'' у Бањалуци: Пробијена цијев, вода шикљала увис

Одговарајући на питања новинара, док је био у друштву лидера Уједињених Арапских Емирата, шеика Мохамеда бин Заједа ел Нахјана, Трамп је инсистирао да је однос САД са Ираном "сада нормализован".

- Пролаз ће бити отворен без наплаћивања путарине и биће потпуно бесплатан након 60 дана... Када се трајно отвори, биће бесплатан - казао је Трамп.

Трамп је најавио да ће одржати конференцију за новинаре како би новинарима прочитао тачну формулацију меморандума о прекиду ватре са Ираном, наводећи да је то "веома важан документ".

Напад на Либан

Свијет

Хезболах: Иран ће тражити повлачење израелских трупа из Либана

Он је раније данас новинарима рекао да меморандум о разумијевању са Ираном јасно наводи да Иран неће имати нуклеарно оружје.

Амерички предсједник је додао да му се допада идеја да проследи споразум са Ираном на разматрање у конгрес САД.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Ормуски мореуз

Америка

Иран

Иран најновије вијести

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник ХЗД-а Драган Човић

БиХ

Човић: 100 тачака на дневном реду сљедеће сједнице Дома народа

1 ч

0
Новац

Економија

Не надајте се превише: Када ће пасти цијена горива у БиХ

1 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Свијет

Лавров: Можда и није лоше да Украјина уђе у ЕУ - тако би се Унија једноставно распала

1 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Избори се не добијају галамом на ребаланс буџета

1 ч

3

Више из рубрике

Њемачка, застава

Свијет

Најава из Берлина: Почетак мировних преговора са Русијом

59 мин

0
Напад на Либан

Свијет

Хезболах: Иран ће тражити повлачење израелских трупа из Либана

1 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Свијет

Лавров: Можда и није лоше да Украјина уђе у ЕУ - тако би се Унија једноставно распала

1 ч

0
Европски парламент одобрио трговински споразум са САД

Свијет

Европски парламент одобрио трговински споразум са САД

2 ч

0

  • Најновије

16

23

Олуја и град у Србији направили хаос: Поља сравњена са земљом

16

20

Битно: Сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета

16

14

Велики пројекат у Српској: Ево гдје ниче соларна електрана величине 160 фудбалских терена

16

12

Luštica Bay представља развојну визију интегрисаног приморског града на конференцији "Требиње 2026 – Градимо регион"

16

10

Спријечен напад на Бијелу кућу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима