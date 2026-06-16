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Стевандић: Избори се не добијају галамом на ребаланс буџета

Аутор:

АТВ
16.06.2026 14:35

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

Није тачно да "задужујемо наше унуке". Тако су причали и за зграду Владе Републике Српске, која је отплаћена прије четири године, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

"Избори се не добијају галамом на ребаланс буџета, нити је иједна власт добила изборе задуживањем, него зато што људи у њу вјерују", навео је Стевандић на данашњој посебној сједници НСРС.

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Тагови :

Ненад Стевандић

ребаланс буџета

Народна скупштина Републике Српске

опозиција

Коментари (3)

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