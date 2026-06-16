Стевандић: Избори се не добијају галамом на ребаланс буџета

Аутор:АТВ
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Није тачно да "задужујемо наше унуке". Тако су причали и за зграду Владе Републике Српске, која је отплаћена прије четири године, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Није тачно да „задужујемо наше унуке“. Тако су причали и за зграду Владе Републике Српске, која је отплаћена прије четири године. Избори се не добијају галамом на ребаланс буџета, нити је иједна власт добила изборе задуживањем, него зато што људи у њу вјерују. pic.twitter.com/da1LSqWQTo— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) June 16, 2026
"Избори се не добијају галамом на ребаланс буџета, нити је иједна власт добила изборе задуживањем, него зато што људи у њу вјерују", навео је Стевандић на данашњој посебној сједници НСРС.
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