Прекинута сједница НСРС, нестало струје

Аутор:АТВ
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Данашња сједница Народне скупштине Републике Српске прекинута је због нестанка струје.
Током говора посланика Небојше Вукановића у сали је нестало струје, због чега су посланици били принуђени да прекину сједницу.
Предсједник НСРС Ненад Стевандић дао је паузу, а након неколико минута ситуација је ријешена.
Према незваничним информацијама, проблем није био сам у НСРС, него је центар града краткотрајно остао без електричне енергије.
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