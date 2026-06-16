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Прекинута сједница НСРС, нестало струје

Аутор:

АТВ
16.06.2026 11:51

Коментари:

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Прекинута сједница НСРС, нестало струје
Фото: Printscreen

Данашња сједница Народне скупштине Републике Српске прекинута је због нестанка струје.

Током говора посланика Небојше Вукановића у сали је нестало струје, због чега су посланици били принуђени да прекину сједницу.

Предсједник НСРС Ненад Стевандић дао је паузу, а након неколико минута ситуација је ријешена.

Према незваничним информацијама, проблем није био сам у НСРС, него је центар града краткотрајно остао без електричне енергије.

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Тагови :

нсрс

Струја

сједница

Коментари (4)

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