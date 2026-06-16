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Потврђена оставка Ање Љубојевић у Народној скупштини Српске

Аутор:

АТВ
16.06.2026 11:21

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Потврђена оставка Ање Љубојевић у Народној скупштини Српске
Фото: АТВ

Посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске од данас и званично није потпредсједник Народне скупштине Републике Српске.

Констатовано је да је Ања Љубојевић поднијела оставку на функцију потпредсједника Народне скупштине Републике Српске, преноси Срна.

У току је посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, о Приједлогу ребаланса буџета Српске за ову годину.

anja ljubojevic

Република Српска

Ања Љубојевић потврдила оставку: "Жао ми је"

Подсјећамо, Ања Љубојевић је поднијела оставку на функцију потпредсједника Народне скупштине Републике Српске на захтјев Милорада Додика, лидера СНСД-а.

Додик Љубојевић

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Додик: Затражио сам од Ање Љубојевић да поднесе оставку

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Народна скупштина Републике Српске

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