Потврђена оставка Ање Љубојевић у Народној скупштини Српске

Аутор:АТВ
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Посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске од данас и званично није потпредсједник Народне скупштине Републике Српске.
Констатовано је да је Ања Љубојевић поднијела оставку на функцију потпредсједника Народне скупштине Републике Српске, преноси Срна.
У току је посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, о Приједлогу ребаланса буџета Српске за ову годину.
Република Српска
Ања Љубојевић потврдила оставку: "Жао ми је"
Подсјећамо, Ања Љубојевић је поднијела оставку на функцију потпредсједника Народне скупштине Републике Српске на захтјев Милорада Додика, лидера СНСД-а.
Република Српска
Додик: Затражио сам од Ање Љубојевић да поднесе оставку
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