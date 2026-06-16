Станија крвнички ударала Уроша, снимак згрозио јавност! Сада се сломила и признала грешку

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Старлета Станија Добројевић, чији је улазак обиљежио девету сезону ријалитија "Елита", коначно је отворила душу за црним столом и признала шта сматра својим највећим поразом.
Њен улазак је по многима био апсолутни врхунац Елите, а читав Балкан је мјесецима са нестрпљењем ишчекивао суочавање са бившим вјереником Асмином Дурџићем, као и некадашњом пријатељицом Мајом Маринковић.
Ипак, боравак пред ријалити камерама показао се знатно тежим него што је старлета могла да замисли. Скрхана притиском након низа турбулентних дана, она је пред свима признала да се дубоко каје због одлуке да поново постане дио овог формата.
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Шок признање Станије Добројевић, годинама обмањивала јавност
- Да сам знала шта ми слиједи, не бих никад пристала да уђем. Сви могу да се сладе и спрдају са мојим емотивним животом. Вјерујем да ће све ово изаћи на добро. Али, ако морам да издвојим највећу грешку, нека то буде ситуација са Урошем Станићем. Нисам то смјела себи да дозволим - изјавила је она.
Подсјетимо, многи су прије њеног уласка вјеровали да ће Станија Добројевић и Урош Станић постати блиски савезници, с обзиром на то да се он мјесецима уназад најхрабрије и најгласније супротстављао Асмину.
Стварност је, међутим, била потпуно другачија, умјесто пријатељства, дошло је до невиђеног инцидента у кући, када је физички насрнула на Уроша Станића, а снимци су тада шокирали јавност.
(телеграф)
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