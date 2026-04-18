Станија поткачила Мају поменувши јој бившег, она бијесна напустила студио

18.04.2026 16:54

Маја Маринковић и Станија Добројевић
Између Станије Добројевић и Маје Маринковић, ових дана ударају варнице и не престају.

Ситуација је кулминирала због чега је Маја напустила студио.

Тема између водитеља и маје су биле њене раније изјаве у којима је доводила Станију у вези са проституцијом.

Маја је истакла да јој је старлета "пала у очима" када је изјавила да је занимају само милионери, а не социјални случајеви.

– Мени је то спонзорство класично. Она је у односу остајала због користи и интереса личног. Спонзоруша је, била је с њим (Асмином) због пара – била је оштра Маја, додајући да чврсто стоји иза својих ријечи и да нема намјеру да мијења причу.

Станија није остала имуна на ове прозивке

Оштро је демантовала било какву повезаност са проституцијом, напомињући да је свака дјевојка која је ширила такве гласине завршила на суду.

– Све што имам, остварила сам сама, то је јасно. Моја веза са Марком Марковићем била је таква гдје сам повлачила све финансијске потезе ја – истакла је Станија и додала да је увреде да је спонзоруша уопште не дотичу.

Онда је на ред дошла Маја и тада је настао прави хаос када се говорило о њеном љубавном животу прије уласка у Елиту 9.

Станија је сада изнела прљав веш из живота њене другарице па је открила да јој се Маја раније жалила како жели да пребије дечка јер ју је оставио и вратио се "маторој".

Иако је Маја покушала да ублажи ситуацију, тврдећи да је у питању стара прича и да се њен бивши само мирио са дугогодишњом девојком, Станија је изнела шокантне детаље разговора.

– Маја ми је рекла да се он тој баби враћао јер га је финансирала и да је социјални случај, додала је.

Ова реченица била је кап која је прелила чашу. Видно изреволтирана, Маја је одлучила да прекине учешће у програму.

– Ја излазим из емисије. Неће Станија мени извртати причу овде, страшно – одбрусила је Маја и демонстративно напустила емисију.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

