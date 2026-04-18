Станија поткачила Мају поменувши јој бившег, она бијесна напустила студио

Између Станије Добројевић и Маје Маринковић, ових дана ударају варнице и не престају.
Ситуација је кулминирала због чега је Маја напустила студио.
Тема између водитеља и маје су биле њене раније изјаве у којима је доводила Станију у вези са проституцијом.
Маја је истакла да јој је старлета "пала у очима" када је изјавила да је занимају само милионери, а не социјални случајеви.
– Мени је то спонзорство класично. Она је у односу остајала због користи и интереса личног. Спонзоруша је, била је с њим (Асмином) због пара – била је оштра Маја, додајући да чврсто стоји иза својих ријечи и да нема намјеру да мијења причу.
Оштро је демантовала било какву повезаност са проституцијом, напомињући да је свака дјевојка која је ширила такве гласине завршила на суду.
– Све што имам, остварила сам сама, то је јасно. Моја веза са Марком Марковићем била је таква гдје сам повлачила све финансијске потезе ја – истакла је Станија и додала да је увреде да је спонзоруша уопште не дотичу.
Онда је на ред дошла Маја и тада је настао прави хаос када се говорило о њеном љубавном животу прије уласка у Елиту 9.
Станија је сада изнела прљав веш из живота њене другарице па је открила да јој се Маја раније жалила како жели да пребије дечка јер ју је оставио и вратио се "маторој".
Иако је Маја покушала да ублажи ситуацију, тврдећи да је у питању стара прича и да се њен бивши само мирио са дугогодишњом девојком, Станија је изнела шокантне детаље разговора.
– Маја ми је рекла да се он тој баби враћао јер га је финансирала и да је социјални случај, додала је.
Ова реченица била је кап која је прелила чашу. Видно изреволтирана, Маја је одлучила да прекине учешће у програму.
– Ја излазим из емисије. Неће Станија мени извртати причу овде, страшно – одбрусила је Маја и демонстративно напустила емисију.
