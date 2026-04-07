Послије хаос са Мајом и Асмином одлучила! Ево кад Станија напушта Елиту

Старлета Станија Добројевић остаје у ријалити програму "Елита" до Васкрса, то јесте још само 6 дана.
Станија је уласком у ријалити изазвала огромну пажњу јавности, прије свега због суочавања са бившим партнером Асмином Дурџићем, али и некадашњом блиском пријатељицом Мајом Маринковић.
Како извор близак старлети открива, Станија је за овај пројекат испреговарала један од највећих хонорара у историји ријалитија на овим просторима. Ипак, и поред вртоглавог износа, њен боравак је од самог почетка временски ограничен.
- Станија је са продукцијом унапред договорила двонедјељни боравак. Иако су многи очекивали да ће остати до самог финала, она има јасно дефинисане услове у уговору. Њен излазак планиран је непосредно пред Васкрс, јер јој је изузетно важно да празник проведе у кругу породице - наводи извор за Информер.
Станија је ушла у "Елиту" управо са циљем да рашчисти односе са Асмином и Мајом, а већ у првим данима њеног боравка дошло је до жестоких сукоба.
Оптужбе, међусобна прозивања и "прљав веш" из прошлости постали су главна тема у ријалитију, а публика са нестрпљењем прати сваки њихов нови окршај. Иако се њен излазак ближи, нема сумње да ће Станија до посљедњег дана покушати да стави тачку на све недоречене односе - на свој, препознатљиво директан начин.
