Послије хаос са Мајом и Асмином одлучила! Ево кад Станија напушта Елиту

07.04.2026 09:50

Старлета Станија Добријевић
Старлета Станија Добројевић остаје у ријалити програму "Елита" до Васкрса, то јесте још само 6 дана.

Станија је уласком у ријалити изазвала огромну пажњу јавности, прије свега због суочавања са бившим партнером Асмином Дурџићем, али и некадашњом блиском пријатељицом Мајом Маринковић.

Како извор близак старлети открива, Станија је за овај пројекат испреговарала један од највећих хонорара у историји ријалитија на овим просторима. Ипак, и поред вртоглавог износа, њен боравак је од самог почетка временски ограничен.

- Станија је са продукцијом унапред договорила двонедјељни боравак. Иако су многи очекивали да ће остати до самог финала, она има јасно дефинисане услове у уговору. Њен излазак планиран је непосредно пред Васкрс, јер јој је изузетно важно да празник проведе у кругу породице - наводи извор за Информер.

Станија Добријевић-14122025

Плаћао је мјесечно 6.000 евра! Испливале информације о Станији Добројевић

Станија је ушла у "Елиту" управо са циљем да рашчисти односе са Асмином и Мајом, а већ у првим данима њеног боравка дошло је до жестоких сукоба.

Оптужбе, међусобна прозивања и "прљав веш" из прошлости постали су главна тема у ријалитију, а публика са нестрпљењем прати сваки њихов нови окршај. Иако се њен излазак ближи, нема сумње да ће Станија до посљедњег дана покушати да стави тачку на све недоречене односе - на свој, препознатљиво директан начин.

(телеграф)

