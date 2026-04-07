Пуцњава испред касина: Рањен амерички репер Офсет

07.04.2026 08:31

Офсет стиже на доделу музичких награда iHeartRadio, 17. марта 2025. године, у позоришту Долби у Лос Анђелесу.
Фото: Tanjug/AP/Invision/Jordan Strauss

Испред једног касина на Флориди десила се пуцњава у којој је рањен амерички репер Офсет, потврђено је из његовог тима.

Према ријечима портпарола, музичар се тренутно налази у болници гд‌је прима медицинску помоћ, а његово стање је стабилно и под сталним је надзором доктора.

Инцидент се догодио јуче у вечерњим сатима испред хотела и касина у Холивуду на Флориди. Полиција је саопштила да је до пуцњаве дошло на паркингу. Повријеђени је превезен у оближњу болницу ради даљњег лијечења.

Двије особе приведене

Надлежне службе брзо су реаговале и осигурале мјесто догађаја, а двије особе су приведене. Из полиције истичу да је ситуација стављена под контролу и да не постоји пријетња за јавност, док се истрага о околностима пуцњаве и даље наставља. Идентитет нападача, као и мотив, за сада нису познати.

Подсјећамо, Офсет је члан хип-хоп групе "Мигос", чији је члан Тејкоф трагично изгубио живот у новембру 2022. године током пуцњаве у једној куглани након сукоба који је избио током игре коцкицама.

У приватном животу, Офсет има троје д‌јеце с репером Карди Би, с којом је тренутно у процесу развода. Њихов брак, који је трајао готово седам година, окончан је након дужег периода несугласица и оптужби за прељубу. Према ранијим наводима извора блиских пару, разлаз је резултат њиховог постепеног удаљавања.

