Пуцњава испред касина: Рањен амерички репер Офсет

Испред једног касина на Флориди десила се пуцњава у којој је рањен амерички репер Офсет, потврђено је из његовог тима.
Према ријечима портпарола, музичар се тренутно налази у болници гдје прима медицинску помоћ, а његово стање је стабилно и под сталним је надзором доктора.
Инцидент се догодио јуче у вечерњим сатима испред хотела и касина у Холивуду на Флориди. Полиција је саопштила да је до пуцњаве дошло на паркингу. Повријеђени је превезен у оближњу болницу ради даљњег лијечења.
Надлежне службе брзо су реаговале и осигурале мјесто догађаја, а двије особе су приведене. Из полиције истичу да је ситуација стављена под контролу и да не постоји пријетња за јавност, док се истрага о околностима пуцњаве и даље наставља. Идентитет нападача, као и мотив, за сада нису познати.
Подсјећамо, Офсет је члан хип-хоп групе "Мигос", чији је члан Тејкоф трагично изгубио живот у новембру 2022. године током пуцњаве у једној куглани након сукоба који је избио током игре коцкицама.
У приватном животу, Офсет има троје дјеце с репером Карди Би, с којом је тренутно у процесу развода. Њихов брак, који је трајао готово седам година, окончан је након дужег периода несугласица и оптужби за прељубу. Према ранијим наводима извора блиских пару, разлаз је резултат њиховог постепеног удаљавања.
