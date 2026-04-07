Фицо потврдио: Идем у Москву на прославу Дана побједе

07.04.2026 08:05

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Премијер Словачке Роберт Фицо потврдио је да ће 9. маја присуствовати прослави 81. Дана побједе у Москви.

- У наредним данима и недјељама учествоваћу у многим догађајима како бих изразио поштовање према свима који су се борили против фашизма и онима који су били његове жртве и претрпјели незамисливе патње - рекао је Фицо у видео-поруци објављеној на друштвеним мрежама.

Такође је рекао да ће сљедеће сриједе, након свечане церемоније одавања почасти војницима Црвене армије који су погинули током ослобађања Братиславе на Славином брду, отпутовати у Њемачку у концентрациони логор у граду Дахау.

- Затим ћу 9. маја, на Дан побједе, бити у Москви, а у јуну – у Нормандији, да (учествујем у догађајима) на обележавању значаја отварања Другог фронта - додао је словачки премијер.

Фицо је такође изразио забринутост што војни сукоби не јењавају ни током ускршњих празника.

- Изгледа да Сједињене Америчке Државе губе контролу над ратом у Ирану. Ситуација са нафтом и гасом наставља да се погоршава - закључио је премијер.

Фицо је и прошле године присуствовао прославама у Москви поводом 80. годишњице Дана побједе, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

