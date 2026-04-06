Logo
Large banner

Сијарто: Украјина покушава да одсјече Европу од руских енергената

Аутор:

АТВ
06.04.2026 21:02

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да Украјина отворено покушава да одсјече Европу од руских енергената, прибјегавајући државном тероризму када политичке методе не успију.

"Украјина се отворено труди да ускрати руски гас и нафту Европи. Покушали су да то постигну политичким методама, а када то није успјело, прибјегли су насиљу, државном тероризму", рекао је Сијарто.

Он је подсјетио на случај минирања гасовода "Сјеверни ток", за који је Европа првобитно оптужила Москву, као и на покушај саботаже гасовода "Турски ток" у Србији.

"Касније се испоставило да су гасовог `Сјеверни ток` минирали Украјинци, али ЕУ није ни на који начин казнила Кијев", нагласио је Сијарто.

Доналд Трамп-25032026

Свијет

Трамп: Тражимо кривца за цурење информација о акцији у Ирану

Мађарски министар је указао да се, након тог случаја, обустављао доток прво гаса, па онда и нафте, и да се и овај догађај са "Турским током" савршено уклапа у слику.

"Да се догодио овај терористички напад и да га Срби нису спријечили, овд‌је у Мађарској би настао огроман проблем, јер 56 одсто природног гаса који свакодневно стиже у Мађарску долази кроз гасовод `Турски ток`", додао је Сијарто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Петер Сијарто

Европа

Украјина

Русија

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Свијет

Избио огроман пожар у хали, услиједила хитна евакуација

11 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Тражимо кривца за цурење информација о акцији у Ирану

11 ч

0
Сједиште обореног авиона Ф-15 у Ирану

Свијет

Каква је улога другог члана посаде срушеног авиона који је спашен из Ирана

12 ч

0
ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

Свијет

ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

04

Шолаја за АТВ: Данашња посјета добар показатељ да Република Српска иде у добром правцу

07

57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner