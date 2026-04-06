Сијарто: Украјина покушава да одсјече Европу од руских енергената

Аутор:АТВ
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да Украјина отворено покушава да одсјече Европу од руских енергената, прибјегавајући државном тероризму када политичке методе не успију.
"Украјина се отворено труди да ускрати руски гас и нафту Европи. Покушали су да то постигну политичким методама, а када то није успјело, прибјегли су насиљу, државном тероризму", рекао је Сијарто.
Он је подсјетио на случај минирања гасовода "Сјеверни ток", за који је Европа првобитно оптужила Москву, као и на покушај саботаже гасовода "Турски ток" у Србији.
"Касније се испоставило да су гасовог `Сјеверни ток` минирали Украјинци, али ЕУ није ни на који начин казнила Кијев", нагласио је Сијарто.
Мађарски министар је указао да се, након тог случаја, обустављао доток прво гаса, па онда и нафте, и да се и овај догађај са "Турским током" савршено уклапа у слику.
"Да се догодио овај терористички напад и да га Срби нису спријечили, овдје у Мађарској би настао огроман проблем, јер 56 одсто природног гаса који свакодневно стиже у Мађарску долази кроз гасовод `Турски ток`", додао је Сијарто.
