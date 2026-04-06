Избио огроман пожар у хали, услиједила хитна евакуација

У Мухлакеру (Баден-Вуртемберг) је током ускрсне ноћи избио велики пожар у складишној хали од 2.000 квадратних метара, због чега је више од 100 ватрогасаца из цијеле савезне земље гасило ватру до јутра.
Мјештани су превентивно евакуисани. Узрок пожара још није познат, штета се процјењује на милионске износе, а повријеђених није било.
Ватрогасци су на интервенцији радили цијелу ноћ, док су мјештани путем апликације за хитна упозорења били обавијештени о опасности.
Према саопштењу полиције, када је ватрогасна служба стигла око 22.30 сати, зграда је већ била у пламену. Због снажних ватре и дима постојала је опасност да би оближња стамбена кућа могла бити захваћена пожаром, па су мјештани превентивно евакуисани.
Уз то, апликација за хитна упозорења савјетовала је становницима да затворе прозоре и врата како би се заштитили од километарског облака дима.
Пожар је био толико велик да су у помоћ притекли ватрогасци из цијеле савезне земље Баден-Вуртемберг. Више од 100 припадника служби било је на терену, а гашење је трајало сатима и настављено је до јутра.
Складишна хала у прошлости је била погон за производњу челика, а данас је у њој више компанија складиштило различиту робу, укључујући електронски отпад.
Узрок пожара још увијек није познат, а полиција процјењује да штета достиже милионске износе. Срећом, нико није повријеђен, преноси "Феникс-Магазин".
