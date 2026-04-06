Избио огроман пожар у хали, услиједила хитна евакуација

АТВ
06.04.2026 20:24

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

У Мухлакеру (Баден-Вуртемберг) је током ускрсне ноћи избио велики пожар у складишној хали од 2.000 квадратних метара, због чега је више од 100 ватрогасаца из цијеле савезне земље гасило ватру до јутра.

Мјештани су превентивно евакуисани. Узрок пожара још није познат, штета се процјењује на милионске износе, а повријеђених није било.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Култура

Егзит фестивал ''сели'' у Црну Гору

Огроман пожар у Мухлакеру током ускрсне ноћи: стотине ватрогасаца у акцији

Ватрогасци су на интервенцији радили цијелу ноћ, док су мјештани путем апликације за хитна упозорења били обавијештени о опасности.

Према саопштењу полиције, када је ватрогасна служба стигла око 22.30 сати, зграда је већ била у пламену. Због снажних ватре и дима постојала је опасност да би оближња стамбена кућа могла бити захваћена пожаром, па су мјештани превентивно евакуисани.

Уз то, апликација за хитна упозорења савјетовала је становницима да затворе прозоре и врата како би се заштитили од километарског облака дима.

Пожар је био толико велик да су у помоћ притекли ватрогасци из цијеле савезне земље Баден-Вуртемберг. Више од 100 припадника служби било је на терену, а гашење је трајало сатима и настављено је до јутра.

Полиција Србија

Србија

Ухапшен мушкарац: Пуцао на полицију током потјере

Складишна хала у прошлости је била погон за производњу челика, а данас је у њој више компанија складиштило различиту робу, укључујући електронски отпад.

Узрок пожара још увијек није познат, а полиција процјењује да штета достиже милионске износе. Срећом, нико није повријеђен, преноси "Феникс-Магазин".

Прочитајте више

Сједиште обореног авиона Ф-15 у Ирану

Свијет

Каква је улога другог члана посаде срушеног авиона који је спашен из Ирана

11 ч

0
ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

Свијет

ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

12 ч

0
Интернет

Градови и општине

Град у Српској уводи бесплатан интернет у центру

12 ч

1
Болница у Приједору

Градови и општине

Приједор: Идејно рјешење за болницу до половине маја

12 ч

0

Више из рубрике

Сједиште обореног авиона Ф-15 у Ирану

Свијет

Каква је улога другог члана посаде срушеног авиона који је спашен из Ирана

11 ч

0
ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

Свијет

ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

12 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Венс би могао директно да учествује у преговорима са Техераном

12 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Упозорење балтичким земљама због прелијетања украјинских дронова

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

04

Шолаја за АТВ: Данашња посјета добар показатељ да Република Српска иде у добром правцу

07

57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

