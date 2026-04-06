Logo
Large banner

Ухапшен мушкарац: Пуцао на полицију током потјере

Аутор:

АТВ
06.04.2026 20:14

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Мушкарац М.Б. данас је током полицијске потере у Новом Саду пуцао на полицију, након чега је послије опсежне потраге ухапшен код Мошорина, преносе београдски медији.

Како су медији раније пренијели, М.Б. је пиштољем пријетио једном возачу након чега му је украо аутомобил и потом тим возилом почео да бјежи од полиције.

Ухапшен је након што су специјалци МУП-а са њим преговарали.

Он се, бјежећи од полиције, кретао из правца Новог Сада ка Шајкашу и тада је полиција, блокирала поједине улазе из града.

Како су медији пренијели, тај мушкарац је од раније познат полицији и био је праћен, а онда је почео да бјежи како би избјегао хапшење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

хапшење

ухапшен мушкарац

Нови Сад

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner