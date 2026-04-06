Да те убијем као кера: Напао људе који су дошли да помогну малом Николи

Хуманитарац Марко Николић и екипа портала "Телеграф.рс" нападнути су усред акције помоћи једанаестогодишњем Николи код Титела.
Док је цијела земља устала на ноге да помогне дјечаку чије су ријечи "Баба, молим те, немој више да ме водиш на гробље" расплакале нацију, један човјек је ријешио да се томе супротстави на најмонструознији начин. На снимцима се јасно чује бијес и агресија особе која се представила као "комшија", а која је, без икаквог повода, почела да урла на дјецу и људе који им граде бољу будућност.
"Останите тамо ди сте били, да вас не видим. Пишемо сутра петицију цијело село, против људи! Немој да паметујеш, тјерај се у пи*ку материну!", урлао је мушкарац на снимку, док су се Марко Николић и екипа "Телеграфа" борили да остану присебни.
Његове срамне ријечи и псовке упућене људима који помажу дјеци без мајчинске руке и очеве бриге, расплакале су малог Николу, који је нијемо посматрао овај хорор. Сцена уплаканог дјечака, који је већ превише пропатио у свом кратком животу, док комшија бјесни, никога не оставља равнодушним.
"Немој сад да донесем пиштољ да те убијем ко кера. Немој ме изазивати, пи*ка ти материна слепачка. Само кукате ту пи*да вам материна, рекламу правите овдје због вас. Пи*ка вам материна слепачка. Ти си копиле једно сигурно. Видјећете сутра шта ће бити пи*ка вам материна, снимај маму ти је*ем па ћеш видјети шта ћеш добити и ја сам тебе снимио", викао је овај човјек као звијер.
Марку Николићу упутио је и ове језиве ријечи, док је малени Никола већ тада био ван себе од страха и шока.
"Не могу се уселити ту, ма јок пусти ме ти у пи*ку материну и дјетету, да вас не видим више овдје. Немој да узмем сад мотку да те изубијам пи*ка ти материна слепачка. Ма какво дијете и он ће бити социјални проблем исто као и ти, марш у пи*ку материну", викао је свом силином.
Овај напад, који је кулминирао пријетњама пиштољем и мотком, забиљежен је на снимцима који су сада крунски доказ у поступку који је покренут. Ипак, оно што највише боли је чињеница да се оваква мржња дешава усред хуманитарне акције, у дворишту дјечака који сања само једно – купатило и мир.
Али, Марко Николић поручује да их пријетње и увреде неће зауставити.
"Акција помоћи породици малог Николе неће бити заустављена, напротив борба за бољи живот се наставља како и мора након тешке судбине која их је задесила", поручено је, уз позив свима да се придруже акцији и покажу да је људска доброта јача од било какве мржње.
