Покушај убиства у Бањалуци, огласило се Тужилаштво

Стеван Лулић
06.04.2026 17:29

Бањалучанин Б.З. (40) ухапшен је због сумње да је у петак, 3. априла, у овом граду покушао да убије Ж.П, а Тужилаштво је већ затражило притвор за осумњиченог.

Како су навели из Окружног јавног тужилаштва Бањалука, покушај убиства догодио се у улици Цара Лазара, када је, како се сумња Б.З. ножем, након свађе, повриједио Ж.П.

Хроника

Хапшење у БиХ због пљачке казина прошле седмице

Том приликом Ж.П. је задобила повреде у предјелу грудног коша.

"Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело, сходно одредби члана 197. став 1. тачка в. Закона о кривичном поступку Републике Српске", саопштено је из ОЈТ Бањалука.

Полиција код Градског стадиона

Република Српска

Ово треба да знате: МУП Српске издао забране за уторак

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у БиХ због пљачке казина прошле седмице

14 ч

0
хапшење осумњичених у акцији Бразил

Хроника

Одређен притвор осумњиченима за кријумчарење 50 килограма сканка

18 ч

0
заштита на раду, безбједност радника, упозорење, градилиште

Хроника

Власник грађевинске фирме пријављен тужилаштву због погибије радника

18 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Висока корупција у јавном сектору и образовању: Потврђене оптужнице

21 ч

0

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

