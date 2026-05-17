Нађен ауто за који се сумња да је коришћен за транспорт мртвог Нешовића: Унутра сона киселина, траг крви

17.05.2026 12:17

Фото: Tanjug/OMK MUP Republike Srbije

Управа криминалистичке полиције и Више јавно тужилаштво у Београду пронашли су возило за које се сумња да је коришћено за транспорт убијеног А. Н, потврђено је Тан‌југу у Вишем јавном тужилаштву у Београду.

У возилу су пронађене флаше соне киселине, трагови крви, хируршке рукавице.

Увиђај аутомобила је извршен, а како Тан‌југ сазнаје ближи се моменат откривања локације убијеног.

А. Н. је нестао 12. маја, а посљедњи пут је виђен у ресторану на Сењаку.

Тужилаштво потврдило: Александар Нешовић је убијен

Због његовог убиства ухапшено је 10 особа, међу којима и бивши начелник београдске полиције.

Сви осумњичени су саслушани и за деветоро је одређен притвор, док је једна од осумњичених у кућном притвору.

