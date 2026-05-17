Нађен ауто за који се сумња да је коришћен за транспорт мртвог Нешовића: Унутра сона киселина, траг крви

Управа криминалистичке полиције и Више јавно тужилаштво у Београду пронашли су возило за које се сумња да је коришћено за транспорт убијеног А. Н, потврђено је Танјугу у Вишем јавном тужилаштву у Београду.
У возилу су пронађене флаше соне киселине, трагови крви, хируршке рукавице.
Увиђај аутомобила је извршен, а како Танјуг сазнаје ближи се моменат откривања локације убијеног.
А. Н. је нестао 12. маја, а посљедњи пут је виђен у ресторану на Сењаку.
Тужилаштво потврдило: Александар Нешовић је убијен
Због његовог убиства ухапшено је 10 особа, међу којима и бивши начелник београдске полиције.
Сви осумњичени су саслушани и за деветоро је одређен притвор, док је једна од осумњичених у кућном притвору.
