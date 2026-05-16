Одређен притвор бившем начелнику београдске полиције Веселину Милићу

Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана бившем начелнику београдске полиције Веселину Милићу, због сумње да након нестанка мушкарца А. Н, који је посљедњи пут виђен у ресторану на Сењаку 12. маја, није пријавио кривично дјело и починиоца и да је помогао починиоцу кривичног дјела.
Милић се сумњичи да је као начелник Полицијске управе за град Београд извршио више кривичних дјела ради прикривања покушаја тешког убиства у ресторану на Сењаку 12. маја, након чега је пријављен нестанак А. Н.
Притвор му је одређен да не би, у случају боравка на слободи, уништио, сакрио, измијенио или фалсификовао доказе или трагове кривичног дјела.
Такође, притвор је одређен да не би ометао поступак утицањем на свједоке, а уједно и с обзиром на то да постоје посебне околности које указују да ће у кратком периоду поновити кривично дјело, саопштено је из Вишег суда у Београду.
Осумњичени је на саслушању у Вишем јавном тужилаштву у Београду јуче изнио своју одбрану.
На терет му се стављају кривична дјела непријављивање кривичног дјела и учиниоца и помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
Поред Милића, наредбом о спровођењу истраге обухваћено је још девет лица, која ће бити саслушана у тужилаштву.
Три полицајца, власник и конобар локала на Сењаку, у којем је посљедњи пут виђен А. Н, ухапшени су прије два дана.
РТС јавља да су ухапшени припадници полиције умијешани у случај нестанка мушкарца на Сењаку чланови обезбјеђења Веселина Милића.
Претходно су у том случају ухапшена двојица осумњичених за убиство. Под оптужбом да је донијела пиштољ, ухапшена је и супруга осумњиченог за убиство.
