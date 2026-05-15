Ухапшен начелник београдске полиције Веселин Милић

Аутор:АТВ
Коментари:1
Припадници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије ухапсили су начелника Полицијске управе за град Београд Веселина Милића, којем је одређено задржавање до 48 часова.
Милић је ухапшен по налогу Вишег тужилаштва у наставку акције расвјетљавања околности под којима је нестао А.Н. на Сењаку 12. маја.
Свијет
Трамп: Могуће потписивање десетина споразума са Пекингом
Милићу је одређено задржавање до 48 часова због сумње да је извршио кривична дјела непријављивање кривичног дјела и учиниоца, као и за помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела, саопштено је из Вишег тужилаштва.
Три полицајца, власник и конобар клуба на Сењаку, у којем је А.Н. посљедњи пут виђен, ухапшени су јуче.
Свијет
Захарова: Кијев није успио да поремети обиљежавање Дана побједе у другим земљама
Како сазнаје РТС, ухапшени полицајци су чланови Милићевог обезбјеђења.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
14
00
13
59
13
59
13
47
13
43
Тренутно на програму