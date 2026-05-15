Logo
Large banner

Ухапшен начелник београдске полиције Веселин Милић

Аутор:

АТВ
15.05.2026 12:10

Коментари:

1
Веселин Милић начелник Полицијске управе за град Београд у полицијском одијелу стоји у канцеларији.
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије ухапсили су начелника Полицијске управе за град Београд Веселина Милића, којем је одређено задржавање до 48 часова.

Милић је ухапшен по налогу Вишег тужилаштва у наставку акције расвјетљавања околности под којима је нестао А.Н. на Сењаку 12. маја.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Могуће потписивање десетина споразума са Пекингом

Милићу је одређено задржавање до 48 часова због сумње да је извршио кривична дјела непријављивање кривичног дјела и учиниоца, као и за помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела, саопштено је из Вишег тужилаштва.

Три полицајца, власник и конобар клуба на Сењаку, у којем је А.Н. посљедњи пут виђен, ухапшени су јуче.

Марија Захарова-07032026

Свијет

Захарова: Кијев није успио да поремети обиљежавање Дана побједе у другим земљама

Како сазнаје РТС, ухапшени полицајци су чланови Милићевог обезбјеђења.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

хапшење

Веселин Милић

ухапшен Веселин Милић

Србија

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац држи нож

Регион

Крвави обрачун у Загребу: Избо мушкарца на улазу у зграду

2 ч

0
Дигитални приказ вируса који лебде у тамном простору.

Здравље

Да ли је у Српској регистрован хантавирус?

2 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије

Република Српска

Каран: Бруталан и унапријед смишљен злочин - никада нећемо пристати на заборав

2 ч

0
Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Хроника

Дјечаци задобили тешке повреде: Забили се електричним тротинетима у аутомобил у Чачку

2 ч

0

Више из рубрике

Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Хроника

Дјечаци задобили тешке повреде: Забили се електричним тротинетима у аутомобил у Чачку

2 ч

0
Аднан Шерак

Хроника

Аднан Шерак ухапшен у Мостару

3 ч

0
Заплијењена марихуана

Хроника

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

3 ч

0
Саобраћајна незгода се догодила на магистралном путу Шамац-Брчко у мјесту Бурумац, повријеђене двије особе.

Хроника

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

3 ч

3

  • Најновије

14

00

Птичији грип хара европском државом: У Пољској заражено и уништено преко 374.000 комада живине

13

59

Важно обавјештење за кориснике: Покушаји преваре путем Вибера, огласили се из м:тела

13

59

Затражен притвор за држављанина Њемачке: Покушао да запали кућу и ауто у Бањалуци

13

47

Сјећање на страдале у мајским поплавама у Добоју: У Босну пуштено 11 ружа

13

43

Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner