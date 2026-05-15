Logo
Large banner

Аднан Шерак ухапшен у Мостару

Аутор:

АТВ
15.05.2026 11:03

Коментари:

0
Аднан Шерак
Фото: Црна-Хроника

Припадници Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона пронашли су данас на подручју Полицијске станице Мостар Сјевер особу иницијала А.Ш., потврђено је за портал Црна-Хроника.

Како сазнаје Црна-Хроника, ријеч је о Аднану Шераку из Сарајева, за којим је била расписана потрага од стране МУП-а КС. Према информацијама из полиције, Шерак ће бити лишен слободе и предат надлежним органима.

Ратко Младић

Србија

Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића

Ову информацију потврдила је Илијана Милош портпарол Управе МУП-а ХНК.

Подсјећамо, синоћ су полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције МУП-а ХНК, уз асистенцију припадника ПС Мостар-Центар, ПС Мостар Сјевер и Јединице за оперативну подршку, лоцирали возило у којем се налазио Шерак.

Након што је возило заустављено, Шерак је побјегао полицијским службеницима и удаљио се у непознатом правцу, док су особе које су биле с њим у аутомобилу, И.С. (1986) и А.Р. (1999) из Сарајева, стављене под контролу и задржане.

дрога

Хроника

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

О цијелом случају упознат је и надлежни тужилац, а полиција наставља даљње активности у овом предмету.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аднан Шерак

хапшење

Мостар

МУП ХНК

МУП Кантон Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уставни суд БиХ

БиХ

И крњи Уставни суд БиХ схватио да је у судијском дефициту

3 ч

3
рониоци роњење вода ронити

Свијет

Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

3 ч

0
Саобраћајна незгода се догодила на магистралном путу Шамац-Брчко у мјесту Бурумац, повријеђене двије особе.

Хроника

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

3 ч

3
Силуета дјетета у мрачној соби.

Хроника

Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

3 ч

0

Више из рубрике

Заплијењена марихуана

Хроника

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

3 ч

0
Саобраћајна незгода се догодила на магистралном путу Шамац-Брчко у мјесту Бурумац, повријеђене двије особе.

Хроника

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

3 ч

3
Силуета дјетета у мрачној соби.

Хроника

Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

3 ч

0
Букнуо пожар на "опелу", полиција трага за нападачем

Хроника

Букнуо пожар на "опелу", полиција трага за нападачем

3 ч

0

  • Најновије

14

00

Птичији грип хара европском државом: У Пољској заражено и уништено преко 374.000 комада живине

13

59

Важно обавјештење за кориснике: Покушаји преваре путем Вибера, огласили се из м:тела

13

59

Затражен притвор за држављанина Њемачке: Покушао да запали кућу и ауто у Бањалуци

13

47

Сјећање на страдале у мајским поплавама у Добоју: У Босну пуштено 11 ружа

13

43

Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner