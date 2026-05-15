Аднан Шерак ухапшен у Мостару

Аутор:АТВ
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона пронашли су данас на подручју Полицијске станице Мостар Сјевер особу иницијала А.Ш., потврђено је за портал Црна-Хроника.
Како сазнаје Црна-Хроника, ријеч је о Аднану Шераку из Сарајева, за којим је била расписана потрага од стране МУП-а КС. Према информацијама из полиције, Шерак ће бити лишен слободе и предат надлежним органима.
Србија
Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића
Ову информацију потврдила је Илијана Милош портпарол Управе МУП-а ХНК.
Подсјећамо, синоћ су полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције МУП-а ХНК, уз асистенцију припадника ПС Мостар-Центар, ПС Мостар Сјевер и Јединице за оперативну подршку, лоцирали возило у којем се налазио Шерак.
Након што је возило заустављено, Шерак је побјегао полицијским службеницима и удаљио се у непознатом правцу, док су особе које су биле с њим у аутомобилу, И.С. (1986) и А.Р. (1999) из Сарајева, стављене под контролу и задржане.
Хроника
Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане
О цијелом случају упознат је и надлежни тужилац, а полиција наставља даљње активности у овом предмету.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч3
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч3
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч3
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
14
00
13
59
13
59
13
47
13
43
Тренутно на програму