И крњи Уставни суд БиХ схватио да је у судијском дефициту

Аутор:АТВ
Коментари:3
Предсједник крњег Уставног суда БиХ Мирсад Ћеман изјавио је данас на конференцији за новинаре у Сарајеву да тај суд и поред чињенице да нема судија из Републике Српске, легитимно дјелује и доноси одлуке.
Зато моли органе у Републици Српској да изаберу недостајуће судије, а федералне да изаберу судије, које ће замијенити њега и Валерију Галић, због одласка у пензију.
Судијски дефицит је каже Ћеман разлог за драстично смањен број ријешених апелација, преноси РТРС.
Хроника
Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане
Подсјећамо, почетком јануара 2024. године, пензионисан је Златко Кнежевић, раније је пензионисан Миодраг Симовић, дакле скоро двије и по године Уставни суд БиХ ради без српских судија, што је поразно по Суд и саму БиХ, јер један народ није представљен у највишем судском тијелу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
00
13
59
13
59
13
47
13
43
Тренутно на програму