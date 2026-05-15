И крњи Уставни суд БиХ схватио да је у судијском дефициту

АТВ
15.05.2026 10:58

Уставни суд БиХ
Фото: АТВ

Предсједник крњег Уставног суда БиХ Мирсад Ћеман изјавио је данас на конференцији за новинаре у Сарајеву да тај суд и поред чињенице да нема судија из Републике Српске, легитимно дјелује и доноси одлуке.

Зато моли органе у Републици Српској да изаберу недостајуће судије, а федералне да изаберу судије, које ће замијенити њега и Валерију Галић, због одласка у пензију.

Судијски дефицит је каже Ћеман разлог за драстично смањен број ријешених апелација, преноси РТРС.

Подсјећамо, почетком јануара 2024. године, пензионисан је Златко Кнежевић, раније је пензионисан Миодраг Симовић, дакле скоро двије и по године Уставни суд БиХ ради без српских судија, што је поразно по Суд и саму БиХ, јер један народ није представљен у највишем судском тијелу.

