Стејт департмент: Оставка Шмита долази у правом тренутку

Аутор:

АТВ
14.05.2026 18:15

Коментари:

5
Фото: АТВ, Tanjug/AP/Laura Rauch

Амерички Стејт департмент каже да оставка Кристијана Шмита долази у правом тренутку док међународна заједница заједно ради на окретању нове странице и деескалације тензија у БиХ.

"Високи представник Шмит обавијестио је Савјет за спровођење мира о својој одлуци да се повуче с функције. Признајемо године преданог рада и достигнућа господина Шмита у БиХ. Његова одлука да напусти Сарајево долази у правом тренутку, док међународна заједница заједно ради на окретању нове странице и деескалације тензија у БиХ", речено је из Стејт департмента за РСЕ.

На сједници Савјета безбједности УН-а о БиХ одржаној 12. маја 2026. године представник САД Теми Брус захвалила се Кристијану Шмиту на досадашњем ангажману и поручила да наредни високи представник у БиХ стиже са много ограниченијим сетом одговорности и да ће сва његова дјеловања бити фокусирана на домаће актере, односно на њихово преузимање одговорности.

Оно што је такође истакла је да наредни високи представник мора да ужива повјерење свих заједница у БиХ, а самог Кристијана Шмита Република Српска никада није признала због чињенице да његово именовање никада није потврђено у Савјету безбједности.

"Суверена БиХ је она у којој домаћи политичари доносе одлуке подржане од међународних актора, а не диктирана", поручила је Брус и истакла да будући високи представник треба да испуњава поменуте услове - повјерење и непристрасност.

