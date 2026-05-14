Стејт департмент: Оставка Шмита долази у правом тренутку

Амерички Стејт департмент каже да оставка Кристијана Шмита долази у правом тренутку док међународна заједница заједно ради на окретању нове странице и деескалације тензија у БиХ.
"Високи представник Шмит обавијестио је Савјет за спровођење мира о својој одлуци да се повуче с функције. Признајемо године преданог рада и достигнућа господина Шмита у БиХ. Његова одлука да напусти Сарајево долази у правом тренутку, док међународна заједница заједно ради на окретању нове странице и деескалације тензија у БиХ", речено је из Стејт департмента за РСЕ.
На сједници Савјета безбједности УН-а о БиХ одржаној 12. маја 2026. године представник САД Теми Брус захвалила се Кристијану Шмиту на досадашњем ангажману и поручила да наредни високи представник у БиХ стиже са много ограниченијим сетом одговорности и да ће сва његова дјеловања бити фокусирана на домаће актере, односно на њихово преузимање одговорности.
Оно што је такође истакла је да наредни високи представник мора да ужива повјерење свих заједница у БиХ, а самог Кристијана Шмита Република Српска никада није признала због чињенице да његово именовање никада није потврђено у Савјету безбједности.
"Суверена БиХ је она у којој домаћи политичари доносе одлуке подржане од међународних актора, а не диктирана", поручила је Брус и истакла да будући високи представник треба да испуњава поменуте услове - повјерење и непристрасност.
