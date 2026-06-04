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Припадник Војске Србије Милован Јовановић погинуо у Либану

Аутор:

АТВ
04.06.2026 09:36

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Припадник Војске Србије Милован Јовановић погинуо у Либану

Припадник Војске Србије старији водник Милован Јовановић, који је био ангажован у саставу мировних снага Уједињених нација (УН) у Либану, преминуо је јутрос од посљедица рањавања изазваног падом пројектила на базу УН у којој су смјештене мировне снаге, укључујући и дио српског контингента.

Старијем воднику Јовановићу је након рањавања пружена хитна медицинска помоћ у болници унутар базе, а потом је хеликоптером транспортован до универзитетског медицинског центра у Бејруту, гдје је преминуо око 4.00 часа по локалном времену, саопштило је Министарство одбране.

У нападу су повријеђена још два припадника међународних снага, један из оружаних снага Ел Салвадора и један из оружаних снага Шпаније.

Јовановић је рођен 6. јуна 1989. године у Краљеву. За собом је оставио супругу и двоје малољетне дјеце.

На служби у Војсци Србије је био од 10. децембра 2011. године, а у мировној мисији у Либану, од јануара ове године.

Министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић упутили су телеграме саучешћа породици трагично страдалог припадника Војске Србије.

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Тагови :

Милован Јовановић

Војска Србије

Либан

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